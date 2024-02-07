Кулеба про 13-й пакет санкцій ЄС проти рф: працюємо над тим, щоб він був змістовним

ukenru
19:41 • 38057 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88288 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111993 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114120 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228441 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155322 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145914 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132333 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121662 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
75 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124446 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130249 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134506 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110240 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52089 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228438 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384534 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439912 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448345 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111991 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130249 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124446 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98344 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107652 перегляди
Актуальне
Кулеба про 13-й пакет санкцій ЄС проти рф: працюємо над тим, щоб він був змістовним

Кулеба про 13-й пакет санкцій ЄС проти рф: працюємо над тим, щоб він був змістовним

Київ • УНН

 • 22635 перегляди

Україна підштовхує ЄС до посилення санкцій проти росії шляхом заборони товарів, які використовуються у виробництві ракет і безпілотників, щоб обмежити військовий потенціал рсії.

Україна працює над тим, щоб новий санкційний пакет ЄС проти росії був змістовним, повідомив у середу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосивши на необхідності заборони продажу товарів, які використовуються агресором у виробництві ракет та безпілотників, передає кореспондент УНН.

"Працюємо над тим, щоб він (санкційний пакет ЄС – ред.) був змістовним. Вкотре наголошуємо на необхідності заборони продажу товарів до росії, які використовуються агресором у виробництві ракет та безпілотників. Уже деякі кроки ЄС зробив, і ми їх вітаємо, але потрібно рухатися далі… Потрібно докласти всіх зусиль, щоб рф виробляла менше ракет і дронів

- сказав Кулеба під час спільної пресконференції у Києві із Верховний представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Кулеба також відзначив позитивну динаміку щодо конфіскації заморожених російських активів.

"Я вітаю рішення ЄС, що відкривають шлях до використання доходів від активів для потреб України. Водночас наголошую, що позиція України залишається незмінною: потрібно знайти юридичний механізм для конфіскації самих активів. Агресор має заплатити повну ціну", - зазначив міністр.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що західні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи. Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - зазначив Рувін.  

Доповнення

Європейський Союз готує 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого.

Редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк заявляв, що 13-й пакет санкцій ЄС проти рф буде найслабшим з усіх.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
yevropaЄвропа
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74