Кулеба про 13-й пакет санкцій ЄС проти рф: працюємо над тим, щоб він був змістовним

Україна працює над тим, щоб новий санкційний пакет ЄС проти росії був змістовним, повідомив у середу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосивши на необхідності заборони продажу товарів, які використовуються агресором у виробництві ракет та безпілотників, передає кореспондент УНН.

"Працюємо над тим, щоб він (санкційний пакет ЄС – ред.) був змістовним. Вкотре наголошуємо на необхідності заборони продажу товарів до росії, які використовуються агресором у виробництві ракет та безпілотників. Уже деякі кроки ЄС зробив, і ми їх вітаємо, але потрібно рухатися далі… Потрібно докласти всіх зусиль, щоб рф виробляла менше ракет і дронів - сказав Кулеба під час спільної пресконференції у Києві із Верховний представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Кулеба також відзначив позитивну динаміку щодо конфіскації заморожених російських активів.

"Я вітаю рішення ЄС, що відкривають шлях до використання доходів від активів для потреб України. Водночас наголошую, що позиція України залишається незмінною: потрібно знайти юридичний механізм для конфіскації самих активів. Агресор має заплатити повну ціну", - зазначив міністр.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що західні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи. Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - зазначив Рувін.

Доповнення

Європейський Союз готує 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого.

Редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк заявляв, що 13-й пакет санкцій ЄС проти рф буде найслабшим з усіх.