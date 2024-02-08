ЕС планирует расширить список санкций и одобрит новый пакет против рф на годовщину полномасштабной войны

В Европейском Союзе готовят новый пакет санкций против РФ. Отмечается, что в планах расширить санкционный список лиц причастных к войне в Украине. Об этом в соцсети Х написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, передает УНН.

Посол ЕС обсудил новый пакет санкций для России сегодня. В основном списке, пока 118, но, скорее всего, он будет расширен на следующей неделе. - говорится в заметке.

Детали

Вероятно, обновленный санационный список утвердят до 24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Журналист отметил, что этот пакет ограничений, по его мнению, самый слабый из всех пакетов санкций ЕС, введенных с тех пор как началась война.

Он также добавил, что сегодня Совет и Европейский парламент согласовали 50 миллиардов евро помощи для Украины на следующие четыре года. Первый транш в размере 1,5 миллиарда евро перечислят уже в марте.

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Дополнительно

Ранее сообщалось что Европейский союз предлагает ввести санкции против 55 компаний и более чем 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину