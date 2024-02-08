США ввели новые санкции: ограничения наложили на нефть из рф, и импорт российских алмазов

Соединенные Штаты в четверг ввели новые санкции, связанные с Россией, и выдали два решения, связанные с импортом российских алмазов и нефти. Об этом отчиталось Министерство финансов США на своем официальном веб-сайте, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США заявило в четверг, что наложило санкции на три организации, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и одну, зарегистрированную в Либерии, за нарушение лимита цены на российскую нефть, установленного коалицией. западных государств.

Министерство финансов также сообщило, что приняло меры по запрету импорта определенных категорий алмазов, добытых в России, что является еще одним шагом, направленным на то, чтобы лишить Москву иностранных доходов после вторжения в Украину в 2022 году.

В заявлении Министерства финансов США значится, что новые санкции коснутся трех компаний из ОАЭ - Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC и Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, а также зарегистрированной в Либерии NS Leader Shipping Incorporated.

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Также, отмечено, что ценовой лимит, установленный странами Большой семи, Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов или выше за баррель.

Дополнительно

Расширить санкции против рф планируют и в Европейском Союзе. Там уже готовят новый пакет санкций против рф что анонсировано утвердить до 24 февраля. Отмечается, что в планах расширить санкционный список лиц причастных к войне в Украине

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