США закривають Центр глобальної взаємодії. Він боровся з дезінформацією з боку росії та Китаю

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо оголосив про закриття Центру глобальної взаємодії (Global Engagement Center, GEC) при Держдепі, заявивши, що його діяльність суперечила основним принципам свободи слова. Про це Рубіо повідомив на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі

"За останнє десятиліття американців обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть ув’язнювали лише за те, що вони висловлювали свою думку. Це закінчується сьогодні", - написав Рубіо у своєму дописі.

Рубіо наголосив, що Центр витрачав понад 50 мільйонів доларів щорічно на діяльність, яка включала цензуру і придушення голосів самих американців.

"Я оголошую про закриття підрозділу Державного департаменту США з протидії іноземній інформаційній маніпуляції та втручанню, колишнього Центру глобальної взаємодії (GEC), який коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і активно замовчував та цензурував голоси американців, яким мав служити", - заявив Рубіо.

Доповнення

Центр глобальної взаємодії (Global Engagement Center, GEC) був створений у 2016 році в структурі Державного департаменту США. Його головною заявленою метою була протидія іноземній пропаганді та дезінформації, зокрема з боку таких країн, як росія, Китай, Іран та Північна Корея. Річний бюджет GEC становив 61 мільйон доларів, а штат - близько 120 людей.

GEC давно був обʼєктом критики з боку політиків від Республіканської партії у Конгресі, які звинувачували його у цензурі та стеженні за американцями. Центр критикував і Ілон Маск, який у 2023 році назвав його "загрозою для нашої демократії".

Керівництво GEC відкинуло ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.

Фактично Центр глобальної взаємодії припинив роботу з кінця 2024 року, оскільки в бюджеті не було закладено грошей на його фінансування. Це уперше за вісім років залишило Держдеп без спеціального відомства для відстеження та протидії дезінформації з боку опонентів США.

Доповнення

США припинили фінансування низки міжнародних програм у сфері ЗМІ, демократії та боротьби з дезінформацією.

