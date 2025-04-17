США закрывают Центр глобального взаимодействия. Он боролся с дезинформацией со стороны россии и Китая

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио объявил о закрытии Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) при Госдепе, заявив, что его деятельность противоречила основным принципам свободы слова. Об этом Рубио сообщил на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

"За последнее десятилетие американцев оговаривали, увольняли, обвиняли и даже заключали в тюрьму только за то, что они высказывали свое мнение. Это заканчивается сегодня", - написал Рубио в своем посте.

Рубио подчеркнул, что Центр тратил более 50 миллионов долларов ежегодно на деятельность, которая включала цензуру и подавление голосов самих американцев.

"Я объявляю о закрытии подразделения Государственного департамента США по противодействию иностранной информационной манипуляции и вмешательству, бывшего Центра глобального взаимодействия (GEC), который стоил налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и активно замалчивал и цензурировал голоса американцев, которым должен был служить", - заявил Рубио.

Дополнение

Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) был создан в 2016 году в структуре Государственного департамента США. Его главной заявленной целью было противодействие иностранной пропаганде и дезинформации, в частности со стороны таких стран, как россия, Китай, Иран и Северная Корея. Годовой бюджет GEC составлял 61 миллион долларов, а штат - около 120 человек.

GEC давно был объектом критики со стороны политиков от Республиканской партии в Конгрессе, которые обвиняли его в цензуре и слежке за американцами. Центр критиковал и Илон Маск, который в 2023 году назвал его "угрозой для нашей демократии".

Руководство GEC отвергло эти обвинения, назвав свою работу важной для борьбы с иностранными пропагандистскими кампаниями.

Фактически Центр глобального взаимодействия прекратил работу с конца 2024 года, поскольку в бюджете не было заложено денег на его финансирование. Это впервые за восемь лет оставило Госдеп без специального ведомства для отслеживания и противодействия дезинформации со стороны оппонентов США.

Дополнение

США прекратили финансирование ряда международных программ в сфере СМИ, демократии и борьбы с дезинформацией. Соответствующий приказ подписал государственный секретарь США Марко Рубио.

https://unn.ua/news/ssha-skasuvaly-bahatomilionni-hranty-na-pidtrymku-demokratii-ta-media-u-sviti