США закрывают Центр глобального взаимодействия. Он боролся с дезинформацией со стороны россии и Китая

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год
Эксклюзив
06:19 • 9526 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

06:17 • 17342 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
05:54 • 18937 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

16 апреля, 11:59 • 86021 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 181699 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 91370 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 143051 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 92077 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 145146 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 125462 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+20°
6.4м/с
37%
Популярные новости

Оккупанты превращают ВОТ Запорожской области в "курорт" из руин и окопов

16 апреля, 23:24 • 13383 просмотра

Войска рф продвинулись возле Котляровки и на отдельных участках Запорожской области - DeepState

16 апреля, 23:57 • 12616 просмотра

В рф прогремели взрывы: жители слышали серию громких ударов

17 апреля, 00:48 • 11390 просмотра

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

03:57 • 13416 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 18224 просмотра
публикации

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

05:54 • 18931 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 18348 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 58670 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 181693 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 163544 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Си Цзиньпин

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепр

Вашингтон

Харьков

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 101303 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 44162 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 44213 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 44461 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 46259 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

ТикТок

Нью-Йорк Таймс

Телеграмма

SpaceX Starship

США закрывают Центр глобального взаимодействия. Он боролся с дезинформацией со стороны россии и Китая

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии Центра глобального взаимодействия, который тратил миллионы долларов в год на цензуру американцев. Решение вызвано обвинениями в подавлении свободы слова.

США закрывают Центр глобального взаимодействия. Он боролся с дезинформацией со стороны россии и Китая

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио объявил о закрытии Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) при Госдепе, заявив, что его деятельность противоречила основным принципам свободы слова. Об этом Рубио сообщил на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

"За последнее десятилетие американцев оговаривали, увольняли, обвиняли и даже заключали в тюрьму только за то, что они высказывали свое мнение. Это заканчивается сегодня", - написал Рубио в своем посте.

Рубио подчеркнул, что Центр тратил более 50 миллионов долларов ежегодно на деятельность, которая включала цензуру и подавление голосов самих американцев.

"Я объявляю о закрытии подразделения Государственного департамента США по противодействию иностранной информационной манипуляции и вмешательству, бывшего Центра глобального взаимодействия (GEC), который стоил налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и активно замалчивал и цензурировал голоса американцев, которым должен был служить", - заявил Рубио.

Дополнение

Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) был создан в 2016 году в структуре Государственного департамента США. Его главной заявленной целью было противодействие иностранной пропаганде и дезинформации, в частности со стороны таких стран, как россия, Китай, Иран и Северная Корея. Годовой бюджет GEC составлял 61 миллион долларов, а штат - около 120 человек.

GEC давно был объектом критики со стороны политиков от Республиканской партии в Конгрессе, которые обвиняли его в цензуре и слежке за американцами. Центр критиковал и Илон Маск, который в 2023 году назвал его "угрозой для нашей демократии".

Руководство GEC отвергло эти обвинения, назвав свою работу важной для борьбы с иностранными пропагандистскими кампаниями.

Фактически Центр глобального взаимодействия прекратил работу с конца 2024 года, поскольку в бюджете не было заложено денег на его финансирование. Это впервые за восемь лет оставило Госдеп без специального ведомства для отслеживания и противодействия дезинформации со стороны оппонентов США.

Дополнение

США прекратили финансирование ряда международных программ в сфере СМИ, демократии и борьбы с дезинформацией. Соответствующий приказ подписал государственный секретарь США Марко Рубио.

https://unn.ua/news/ssha-skasuvaly-bahatomilionni-hranty-na-pidtrymku-demokratii-ta-media-u-sviti

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Элон Маск
Северная Корея
Китай
Соединенные Штаты
Иран
Brent
$66.29
Bitcoin
$84,660.10
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.48
Золото
$3,336.49
Ethereum
$1,602.87