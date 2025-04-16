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Financial Times

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США скасували багатомільйонні гранти на підтримку демократії та медіа у світі

Київ • УНН

 • 3980 перегляди

Департамент ефективності уряду США повідомив про припинення фінансування 139 міжнародних програм на підтримку демократії. Держсекретар США Марко Рубіо підписав відповідний наказ.

США скасували багатомільйонні гранти на підтримку демократії та медіа у світі

Сполучені Штати Америки припинили фінансування низки міжнародних програм у сфері ЗМІ, демократії та боротьби з дезінформацією. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

Деталі

Зазначається, що відповідний наказ підписав державний секретар США Марко Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо продовжує уважно вивчати іноземну допомогу, яку надає Держдеп. Сьогодні скасовуються 139 марнотратних грантів

- йдеться у повідомленні.

У DOGE уточнили, що фінансування припиняється для наступних програм:

  • 5,2 млн доларів на "Розмаїття медіа" для таких програм, як "Геть тролів!" - "програма боротьби з дезінформацією" у Великобританії;
    • 2,5 млн доларів на "розвиток критичної громадської активності" в Узбекистані;
      • 2 млн. доларів на "Розширена стійкість і залученість ньюзруму" в Молдові;
        • 1 млн. доларів на "Розповсюдження прав працівників концертів" у Бразилії;
          • 2,4 млн доларів на "Реагування на дезінформацію через креативний контент у Білорусі";
            • 1,7 млн. доларів для "Незалежних ЗМІ за мир і демократію" в Європі;
              • 1,5 млн доларів на "Гендерний підхід до справедливості та підзвітності під керівництвом жінок";
                • 1,7 млн доларів для "BeMediaWise" у Болгарії;
                  • 900 тис. доларів на "Місце, де жінки можуть приєднатися до організації" в Мавританії;
                    • 750 тис. доларів на "Створення руху мігрантів, очолюваного місцевими робітниками" в Лівані;
                      • 740 тис. доларів для феміністської "Ініціативи вільного самовираження" в Тунісі.

                        У DOGE підрахували, що загальна сума грантів, фінансування яких США припиняє, становить 215 мільйонів доларів.

                        Нагадаємо

                        Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та USAID майже вдвічі. За інформацією Politico, згідно з пропозицією на 2026 фінансовий рік Держдепу та USAID буде виділено 28,4 мільярда доларів, порівняно з 54,4 мільярда доларів у бюджеті на 2025 фінансовий рік.

                        Попри зусилля DOGE Маска, витрати США зросли при Трампі - WSJ12.04.25, 11:07 • 3824 перегляди

                        Вадим Хлюдзинський

                        Вадим Хлюдзинський

                        ПолітикаНовини Світу
                        Марко Рубіо
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