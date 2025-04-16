США скасували багатомільйонні гранти на підтримку демократії та медіа у світі

Сполучені Штати Америки припинили фінансування низки міжнародних програм у сфері ЗМІ, демократії та боротьби з дезінформацією. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

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Зазначається, що відповідний наказ підписав державний секретар США Марко Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо продовжує уважно вивчати іноземну допомогу, яку надає Держдеп. Сьогодні скасовуються 139 марнотратних грантів - йдеться у повідомленні.

У DOGE уточнили, що фінансування припиняється для наступних програм:

5,2 млн доларів на "Розмаїття медіа" для таких програм, як "Геть тролів!" - "програма боротьби з дезінформацією" у Великобританії;

2,5 млн доларів на "розвиток критичної громадської активності" в Узбекистані;

2 млн. доларів на "Розширена стійкість і залученість ньюзруму" в Молдові;

1 млн. доларів на "Розповсюдження прав працівників концертів" у Бразилії;

2,4 млн доларів на "Реагування на дезінформацію через креативний контент у Білорусі";

1,7 млн. доларів для "Незалежних ЗМІ за мир і демократію" в Європі;

1,5 млн доларів на "Гендерний підхід до справедливості та підзвітності під керівництвом жінок";

1,7 млн доларів для "BeMediaWise" у Болгарії;

900 тис. доларів на "Місце, де жінки можуть приєднатися до організації" в Мавританії;

750 тис. доларів на "Створення руху мігрантів, очолюваного місцевими робітниками" в Лівані;

740 тис. доларів для феміністської "Ініціативи вільного самовираження" в Тунісі.

У DOGE підрахували, що загальна сума грантів, фінансування яких США припиняє, становить 215 мільйонів доларів.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та USAID майже вдвічі. За інформацією Politico, згідно з пропозицією на 2026 фінансовий рік Держдепу та USAID буде виділено 28,4 мільярда доларів, порівняно з 54,4 мільярда доларів у бюджеті на 2025 фінансовий рік.

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