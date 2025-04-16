США отменили многомиллионные гранты на поддержку демократии и медиа в мире

Соединенные Штаты Америки прекратили финансирование ряда международных программ в сфере СМИ, демократии и борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Департамента эффективности правительства США (DOGE).

Детали

Отмечается, что соответствующий приказ подписал государственный секретарь США Марко Рубио.

Государственный секретарь США Марко Рубио продолжает внимательно изучать иностранную помощь, которую оказывает Госдеп. Сегодня отменяются 139 расточительных грантов - говорится в сообщении.

В DOGE уточнили, что финансирование прекращается для следующих программ:

5,2 млн долларов на "Разнообразие медиа" для таких программ, как "Геть троллів!" - "программа борьбы с дезинформацией" в Великобритании;

2,5 млн долларов на "развитие критической общественной активности" в Узбекистане;

2 млн долларов на "Расширенная устойчивость и вовлеченность ньюзрума" в Молдове;

1 млн долларов на "Распространение прав работников концертов" в Бразилии;

2,4 млн долларов на "Реагирование на дезинформацию через креативный контент в Беларуси";

1,7 млн долларов для "Независимых СМИ за мир и демократию" в Европе;

1,5 млн долларов на "Гендерный подход к справедливости и подотчетности под руководством женщин";

1,7 млн долларов для "BeMediaWise" в Болгарии;

900 тыс. долларов на "Место, где женщины могут присоединиться к организации" в Мавритании;

750 тыс. долларов на "Создание движения мигрантов, возглавляемого местными рабочими" в Ливане;

740 тыс. долларов для феминистской "Инициативы свободного самовыражения" в Тунисе.

В DOGE подсчитали, что общая сумма грантов, финансирование которых США прекращает, составляет 215 миллионов долларов.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться в Конгресс с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и USAID почти вдвое. По информации Politico, согласно предложению на 2026 финансовый год Госдепу и USAID будет выделено 28,4 миллиарда долларов, по сравнению с 54,4 миллиарда долларов в бюджете на 2025 финансовый год.

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