США ввели санкції проти постачальників зброї хуситам

США запровадили нові санкції проти мережі постачання зброї хуситам. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.

Деталі

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти осіб і компаній, які сприяють закупівлі зброї та контрабанді для хуситів в Ємені. Зокрема, під санкції потрапили китайські компанії "Shenzhen Boyu Imports and Exports Co.", "Shenzhen Jinghon Electronics Limited" і "Shenzhen Rion Technology Co.", які постачали компоненти подвійного призначення для виробництва ракет і безпілотників для хуситських сил.

Окрім того, санкції були накладені на іранця Хасана аль-Кухлані, який координував контрабанду зброї хуситам. Також були включені в список дві нафтові танкери, пов'язані з незаконною торгівлею нафтопродуктами, яка фінансувала хуситські операції.

