США стурбовані, що росія може надати надзвукові ракети хуситам
Київ • УНН
США висловили занепокоєння щодо чуток про можливу передачу росією надзвукових ракет "Яхонт" єменським хуситам. Спецпосланник США з Ємену назвав таку співпрацю "дуже дестабілізуючою".
Сполучені Штати Америки стурбовані чутками про те, що єменські хусити можуть отримати російські ракети. Ц може розпалити подальші заворушення на Близькому Сході. Про це заявив спеціальний посланник США з Ємену Тім Лендеркінг, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Лендеркінга попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія веде переговори про передачу хуситам сучасних протикорабельних ракет "Яхонт" (ред.- експортне найменування надзвукових ракет "Онікс").
Ми стривожені цим. Будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою,
Таке питання прозвучало після того, як Reuters написало про як мінімум дві зустрічі представників росії та хуситів цього року в Тегерані.
При цьому російський диктатор володимир путін попереджав, що москва може надати зброю далекого радіусу дії тим, хто хоче завдати удару по західним цілям, якщо США та їхні союзники дозволять Україні бити вглиб російської території західною зброєю.
Хусити заявили, що запустили ракету по аеропорту Бен-Гуріон, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю29.09.24, 03:00 • 22227 переглядiв