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США обеспокоены, что россия может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам

США обеспокоены, что россия может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 20:57  •  2704 просмотра

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США выразили обеспокоенность относительно слухов о возможной передаче россией сверхзвуковых ракет "Яхонт" йеменским хуситам. Спецпосланник США по Йемену назвал такое сотрудничество "очень дестабилизирующим".

Соединенные Штаты Америки обеспокоены слухами о том, что йеменские хуситы могут получить российские ракеты. Это может разжечь дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке. Об этом заявил специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Лендеркинга попросили прокомментировать информацию о том, что россия ведет переговоры о передаче хуситам современных противокорабельных ракет "Яхонт" (ред.- экспортное наименование сверхзвуковых ракет "Оникс").

Мы встревожены этим. Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и россиянами было бы очень дестабилизирующим,

- отметил он.

Такой вопрос прозвучал после того, как Reuters написало о как минимум двух встречах представителей россии и хуситов в этом году в Тегеране.

При этом российский диктатор владимир путин предупреждал, что москва может предоставить оружие дальнего радиуса действия тем, кто хочет нанести удар по западным целям, если США и их союзники позволят Украине бить вглубь российской территории западным оружием.

Хуситы заявили, что запустили ракету по аэропорту Бен-Гурион, когда Нетаньяху возвращался в Израиль29 сентября 2024, 00:00 • 20091 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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