США ввели санкции против поставщиков оружия хуситам
Киев • УНН
США ввели санкции против лиц и компаний, которые поставляют оружие хуситам в Йемене. Под ограничения попали китайские фирмы, иранский координатор и два нефтяных танкера, связанные с финансированием хуситов.
США ввели новые санкции против сети поставок оружия хуситам. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.
Детали
Министерство финансов США объявило о введении санкций против лиц и компаний, которые способствуют закупке оружия и контрабанде для хуситов в Йемене. В частности, под санкции попали китайские компании "Shenzhen Boyu Imports and Exports Co.", "Shenzhen Jinghon Electronics Limited" и "Shenzhen Rion Technology Co.", которые поставляли компоненты двойного назначения для производства ракет и беспилотников для хуситских сил.
Кроме того, санкции были наложены на иранца Хасана аль-Кухлани, который координировал контрабанду оружия хуситам. Также были включены в список два нефтяных танкера, связанные с незаконной торговлей нефтепродуктами, которая финансировала хуситские операции.
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