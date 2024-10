США ввели санкции против поставщиков оружия хуситам

США ввели новые санкции против сети поставок оружия хуситам. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США объявило о введении санкций против лиц и компаний, которые способствуют закупке оружия и контрабанде для хуситов в Йемене. В частности, под санкции попали китайские компании "Shenzhen Boyu Imports and Exports Co.", "Shenzhen Jinghon Electronics Limited" и "Shenzhen Rion Technology Co.", которые поставляли компоненты двойного назначения для производства ракет и беспилотников для хуситских сил.

Кроме того, санкции были наложены на иранца Хасана аль-Кухлани, который координировал контрабанду оружия хуситам. Также были включены в список два нефтяных танкера, связанные с незаконной торговлей нефтепродуктами, которая финансировала хуситские операции.

США обеспокоены, что россия может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам