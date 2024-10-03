США ввели санкции против поставщиков оружия хуситам

ukenru
Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  84326 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  103500 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  105542 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  105171 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
  •  100210 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
  •  91328 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
  •  100526 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
  •  96986 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
  •  100401 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
  •  100618 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  97439 просмотра
Украина осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля

Украина осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля

  •  26098 просмотра
Автобус сгорел в пригороде Киева: водитель увидел возгорание во время движения и успел выйти

Автобус сгорел в пригороде Киева: водитель увидел возгорание во время движения и успел выйти

  •  21126 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  43000 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  76812 просмотра
публикации
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  76812 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  114931 просмотра
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:46  •  183927 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:28  •  186292 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

1 октября 2024, 06:30  •  175117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  43000 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  97439 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  111849 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  97168 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

1 октября 2024, 03:03  •  118929 просмотра
Актуальное
США ввели санкции против поставщиков оружия хуситам

США ввели санкции против поставщиков оружия хуситам

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 23:19  •  979 просмотра

Read in English

США ввели санкции против лиц и компаний, которые поставляют оружие хуситам в Йемене. Под ограничения попали китайские фирмы, иранский координатор и два нефтяных танкера, связанные с финансированием хуситов.

США ввели новые санкции против сети поставок оружия хуситам. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США объявило о введении санкций против лиц и компаний, которые способствуют закупке оружия и контрабанде для хуситов в Йемене. В частности, под санкции попали китайские компании "Shenzhen Boyu Imports and Exports Co.", "Shenzhen Jinghon Electronics Limited" и "Shenzhen Rion Technology Co.", которые поставляли компоненты двойного назначения для производства ракет и беспилотников для хуситских сил.

Кроме того, санкции были наложены на иранца Хасана аль-Кухлани, который координировал контрабанду оружия хуситам. Также были включены в список два нефтяных танкера, связанные с незаконной торговлей нефтепродуктами, которая финансировала хуситские операции.

США обеспокоены, что россия может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам30 сентября 2024, 20:57 • 17302 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран
yemenЙемен