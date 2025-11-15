США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці
Київ • УНН
У серпні 2025 року США успішно протестували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12 без бойового заряду на полігоні в Неваді. Випробування проводились винищувачами F-35 та підтвердили надійність системи озброєння.
Деталі
Зазначається, що випробування проводились на полігоні у штаті Невада в період із 19 по 21 серпня.
Під час тестів доставку та скидання авіабомб з інертною бойовою частиною здійснювали винищувачі п’ятого покоління F-35.
Випробування проводились у координації з Національним управлінням із ядерної безпеки (NNSA) та ознаменували значну віху в оцінці характеристик озброєння
В лабораторії повідомили, що наприкінці 2024 року NNSA завершило багаторічну програму подовження терміну служби B61-12, продовживши термін служби бомби щонайменше на 20 років.
"Серпневі випробування були єдиними льотними випробуваннями резервних зразків B61-12 спільних випробувальних вузлів на літаку F-35, що підтверджують комплексну надійність літака, екіпажів і системи озброєння під час місій", - резюмували в Сандійській нацлабораторії.
Довідково
B61-12 є модернізованою тактичною ядерною бомбою малої потужності та точного наведення. Вона розроблена для сумісності з низкою платформ доставки, зокрема новітніми винищувачами F-35A Lightning II.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати найближчим часом проведуть випробування ядерної зброї, оскільки це роблять інші країни. Він наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, але водночас виступає за денуклеаризацію.
