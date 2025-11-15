$42.060.00
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15307 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32640 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51291 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37921 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33625 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27859 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54970 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49523 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 7
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49525 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61637 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289642 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Ханно Певкур
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Китай
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці

Київ • УНН

 • 12665 перегляди

У серпні 2025 року США успішно протестували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12 без бойового заряду на полігоні в Неваді. Випробування проводились винищувачами F-35 та підтвердили надійність системи озброєння.

США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці

У серпні 2025 року Сполучені Штати Америки успішно протестували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12 без бойового заряду. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Сандійської національної лабораторії при Міністерстві енергетики США.  

Деталі

Зазначається, що випробування проводились на полігоні у штаті Невада в період із 19 по 21 серпня.

Під час тестів доставку та скидання авіабомб з інертною бойовою частиною здійснювали винищувачі п’ятого покоління F-35.

Випробування проводились у координації з Національним управлінням із ядерної безпеки (NNSA) та ознаменували значну віху в оцінці характеристик озброєння

- йдеться у заяві.

В лабораторії повідомили, що наприкінці 2024 року NNSA завершило багаторічну програму подовження терміну служби B61-12, продовживши термін служби бомби щонайменше на 20 років.

"Серпневі випробування були єдиними льотними випробуваннями резервних зразків B61-12 спільних випробувальних вузлів на літаку F-35, що підтверджують комплексну надійність літака, екіпажів і системи озброєння під час місій", - резюмували в Сандійській нацлабораторії.

Довідково

B61-12 є модернізованою тактичною ядерною бомбою малої потужності та точного наведення. Вона розроблена для сумісності з низкою платформ доставки, зокрема новітніми винищувачами F-35A Lightning II.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати найближчим часом проведуть випробування ядерної зброї, оскільки це роблять інші країни. Він наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, але водночас виступає за денуклеаризацію.

Високопоставлені чиновники США хочуть відмовити Трампа від випробувань ядерної зброї15.11.25, 02:47 • 2670 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Ядерна зброя
Ядерна бомба B61
Невада
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки