США успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12: подробности
Киев • УНН
В августе 2025 года Соединенные Штаты Америки успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12 без боевого заряда. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Сандийской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США.
Детали
Отмечается, что испытания проводились на полигоне в штате Невада в период с 19 по 21 августа.
Во время тестов доставку и сброс авиабомб с инертной боевой частью осуществляли истребители пятого поколения F-35.
Испытания проводились в координации с Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA) и ознаменовали значительную веху в оценке характеристик вооружения
В лаборатории сообщили, что в конце 2024 года NNSA завершило многолетнюю программу продления срока службы B61-12, продлив срок службы бомбы как минимум на 20 лет.
"Августовские испытания были единственными летными испытаниями резервных образцов B61-12 совместных испытательных узлов на самолете F-35, подтверждающие комплексную надежность самолета, экипажей и системы вооружения во время миссий", - резюмировали в Сандийской нацлаборатории.
Справка
B61-12 является модернизированной тактической ядерной бомбой малой мощности и точного наведения. Она разработана для совместимости с рядом платформ доставки, в частности новейшими истребителями F-35A Lightning II.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время проведут испытания ядерного оружия, поскольку это делают другие страны. Он подчеркнул, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, но в то же время выступает за денуклеаризацию.
