14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 36271 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 28823 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 26949 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 23678 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16996 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 43116 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 37058 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 55370 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31250 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
США успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12: подробности

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

В августе 2025 года США успешно протестировали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12 без боевого заряда на полигоне в Неваде. Испытания проводились истребителями F-35 и подтвердили надежность системы вооружения.

США успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12: подробности

В августе 2025 года Соединенные Штаты Америки успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12 без боевого заряда. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Сандийской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США.  

Детали

Отмечается, что испытания проводились на полигоне в штате Невада в период с 19 по 21 августа.

Во время тестов доставку и сброс авиабомб с инертной боевой частью осуществляли истребители пятого поколения F-35.

Испытания проводились в координации с Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA) и ознаменовали значительную веху в оценке характеристик вооружения

- говорится в заявлении.

В лаборатории сообщили, что в конце 2024 года NNSA завершило многолетнюю программу продления срока службы B61-12, продлив срок службы бомбы как минимум на 20 лет.

"Августовские испытания были единственными летными испытаниями резервных образцов B61-12 совместных испытательных узлов на самолете F-35, подтверждающие комплексную надежность самолета, экипажей и системы вооружения во время миссий", - резюмировали в Сандийской нацлаборатории.

Справка

B61-12 является модернизированной тактической ядерной бомбой малой мощности и точного наведения. Она разработана для совместимости с рядом платформ доставки, в частности новейшими истребителями F-35A Lightning II.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время проведут испытания ядерного оружия, поскольку это делают другие страны. Он подчеркнул, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, но в то же время выступает за денуклеаризацию.

Вита Зеленецкая

