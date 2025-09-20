США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic

$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 14245 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 25877 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 22222 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 27311 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 41030 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 26991 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 34518 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 39009 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 47355 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Окупанти відправляють поранених бійців виявляти позиції ЗСУ: "відмовникам" погрожують розстрілами
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українку
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводу
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 41035 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 34523 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 62543 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Білий дім
Польща
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
МіГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic

Київ • УНН

 • 38 перегляди

США скорочують поставки деяких видів озброєнь до Європи через дефіцит ракет Patriot та зміну пріоритетів. Пентагон заявив про дефіцит деяких видів озброєння та блокує нові запити Європи.

США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic

США скорочують поставки деяких видів озброєнь до Європи. Про це у своїй статті для The Atlantic пише журналістка Вівіан Салама, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, перша ознака того, що щось змінилося у підході США до продажу військової техніки Європі, з'явилася, коли Данія наближалася до рішення про купівлю "багатомільярдної системи протиповітряної оборони". Протягом тижнів американські та французькі переговірники наполегливо домагалися укладення угоди, але "з наближенням терміну Пентагон раптово втратив інтерес".

Ми не могли зрозуміти чому. Це здавалося очевидним рішенням, але вони просто не були в цьому зацікавлені

- цитує авторка підрядника, який брав участь у переговорах.

Вона вказує, що згодом у Пентагоні їй повідомили, що "не вірять у цінність певних військових продажів за кордон", при цьому у США існує дефіцит ракет Patriot.

Ці коментарі здивували деяких державних чиновників, але вони невдовзі дізналися, що доступ було обмежено не лише Данії. Нинішні та колишні посадовці адміністрації розповіли, що Пентагон заявив про дефіцит деяких видів озброєння та вживає заходів для блокування нових запитів Європи на ці системи

- пише журналістка.

Вона резюмує, що військові продажі вже давно є ключовим інструментом зовнішньої політики США - способом забезпечення інтересів національної безпеки за кордоном шляхом зміцнення обороноздатності друзів, "але пріоритети змінилися", і тепер адміністрація Трампа, "схоже, готова надати пріоритет поповненню американських запасів, а не своїм відносинам з давніми союзниками".

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю зброї на суму майже 6 мільярдів доларів.

США та Україна обговорюють угоду щодо зброї на 100 мільярдів доларів - NBC News06.09.25, 00:28 • 4276 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Пентагон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Данія
Європа
Сполучені Штати Америки