США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic
Київ • УНН
США скорочують поставки деяких видів озброєнь до Європи через дефіцит ракет Patriot та зміну пріоритетів. Пентагон заявив про дефіцит деяких видів озброєння та блокує нові запити Європи.
США скорочують поставки деяких видів озброєнь до Європи. Про це у своїй статті для The Atlantic пише журналістка Вівіан Салама, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, перша ознака того, що щось змінилося у підході США до продажу військової техніки Європі, з'явилася, коли Данія наближалася до рішення про купівлю "багатомільярдної системи протиповітряної оборони". Протягом тижнів американські та французькі переговірники наполегливо домагалися укладення угоди, але "з наближенням терміну Пентагон раптово втратив інтерес".
Ми не могли зрозуміти чому. Це здавалося очевидним рішенням, але вони просто не були в цьому зацікавлені
Вона вказує, що згодом у Пентагоні їй повідомили, що "не вірять у цінність певних військових продажів за кордон", при цьому у США існує дефіцит ракет Patriot.
Ці коментарі здивували деяких державних чиновників, але вони невдовзі дізналися, що доступ було обмежено не лише Данії. Нинішні та колишні посадовці адміністрації розповіли, що Пентагон заявив про дефіцит деяких видів озброєння та вживає заходів для блокування нових запитів Європи на ці системи
Вона резюмує, що військові продажі вже давно є ключовим інструментом зовнішньої політики США - способом забезпечення інтересів національної безпеки за кордоном шляхом зміцнення обороноздатності друзів, "але пріоритети змінилися", і тепер адміністрація Трампа, "схоже, готова надати пріоритет поповненню американських запасів, а не своїм відносинам з давніми союзниками".
Нагадаємо
За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю зброї на суму майже 6 мільярдів доларів.
США та Україна обговорюють угоду щодо зброї на 100 мільярдів доларів - NBC News06.09.25, 00:28 • 4276 переглядiв