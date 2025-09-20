США хочуть продати Ізраїлю зброю на 6 млрд доларів - WSJ
Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням схвалити продаж Ізраїлю зброї на майже 6 мільярдів доларів. Пропозиція включає 30 вертольотів АН-64 Apache та 3250 штурмових машин піхоти.
Деталі
Зазначається, що пропозиція включає продаж 30 вертольотів АН-64 Apache на суму 3,8 млрд доларів США, що майже вдвічі збільшить поточні запаси Ізраїлю.
Адміністрація також звертається з проханням про схвалення угоди на суму 1,9 мільярда доларів на 3250 штурмових машин піхоти для ізраїльської армії
Вказується, що зброя не буде поставлена протягом двох-трьох років.
The Times of Israel, у свою чергу, додає, що ці "величезні продажі" відбуваються на тлі того, що плани США щодо посередництва в припиненні майже дворічної війни між Ізраїлем та ХАМАС зайшли в глухий кут, а удар Ізраїлю по лідерах ХАМАС у столиці Катару Досі викликав широкий осуд серед союзників США на Близькому Сході.
Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагала негайного та постійного припинення вогню у Газі та звільнення заручників. США пояснили свою позицію тим, що резолюція недостатньо жорстко засуджує ХАМАС.
