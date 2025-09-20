$41.250.05
19 вересня, 18:48 • 11836 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 21314 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 19842 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 24342 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 37576 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 25287 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 32738 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38521 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 45238 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 61013 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 37591 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 32748 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 61022 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 66681 перегляди
США хочуть продати Ізраїлю зброю на 6 млрд доларів - WSJ

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням схвалити продаж Ізраїлю зброї на майже 6 мільярдів доларів. Пропозиція включає 30 вертольотів АН-64 Apache та 3250 штурмових машин піхоти.

США хочуть продати Ізраїлю зброю на 6 млрд доларів - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю зброї на суму майже 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела у владі США, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пропозиція включає продаж 30 вертольотів АН-64 Apache на суму 3,8 млрд доларів США, що майже вдвічі збільшить поточні запаси Ізраїлю.

Адміністрація також звертається з проханням про схвалення угоди на суму 1,9 мільярда доларів на 3250 штурмових машин піхоти для ізраїльської армії

- пише видання.

Вказується, що зброя не буде поставлена ​​протягом двох-трьох років.

The Times of Israel, у свою чергу, додає, що ці "величезні продажі" відбуваються на тлі того, що плани США щодо посередництва в припиненні майже дворічної війни між Ізраїлем та ХАМАС зайшли в глухий кут, а удар Ізраїлю по лідерах ХАМАС у столиці Катару Досі викликав широкий осуд серед союзників США на Близькому Сході.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагала негайного та постійного припинення вогню у Газі та звільнення заручників. США пояснили свою позицію тим, що резолюція недостатньо жорстко засуджує ХАМАС.

Єврокомісія пропонує санкції проти ізраїльських міністрів та поселенців через насильство на Близькому Сході17.09.25, 15:43 • 3409 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа