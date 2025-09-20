США хотят продать Израилю оружие на 6 млрд долларов - WSJ

$41.250.05
19 сентября, 18:48 • 11207 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 20000 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 19163 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 23501 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 36513 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 24810 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 32246 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 38351 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 44632 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60627 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги
19 сентября, 17:25
Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами
19 сентября, 18:46
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку
19 сентября, 19:12
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети
19 сентября, 20:05
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА
23:05
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 36513 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 32247 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60627 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Польша
Киевская область
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18
МиГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

США хотят продать Израилю оружие на 6 млрд долларов - WSJ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Израилю оружия на почти 6 миллиардов долларов. Предложение включает 30 вертолетов АН-64 Apache и 3250 штурмовых машин пехоты.

США хотят продать Израилю оружие на 6 млрд долларов - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Израилю оружия на сумму почти 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники во властях США, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что предложение включает продажу 30 вертолетов АН-64 Apache на сумму 3,8 млрд долларов США, что почти вдвое увеличит текущие запасы Израиля.

Администрация также обращается с просьбой об одобрении сделки на сумму 1,9 миллиарда долларов на 3250 штурмовых машин пехоты для израильской армии

- пишет издание.

Указывается, что оружие не будет поставлено в течение двух-трех лет.

The Times of Israel, в свою очередь, добавляет, что эти "огромные продажи" происходят на фоне того, что планы США по посредничеству в прекращении почти двухлетней войны между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, а удар Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара Дохе вызвал широкое осуждение среди союзников США на Ближнем Востоке.

Напомним

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. США объяснили свою позицию тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.

Еврокомиссия предлагает санкции против израильских министров и поселенцев из-за насилия на Ближнем Востоке
17.09.25, 15:43

Вадим Хлюдзинский

Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа