США хотят продать Израилю оружие на 6 млрд долларов - WSJ
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Израилю оружия на почти 6 миллиардов долларов. Предложение включает 30 вертолетов АН-64 Apache и 3250 штурмовых машин пехоты.
Подробности
Отмечается, что предложение включает продажу 30 вертолетов АН-64 Apache на сумму 3,8 млрд долларов США, что почти вдвое увеличит текущие запасы Израиля.
Администрация также обращается с просьбой об одобрении сделки на сумму 1,9 миллиарда долларов на 3250 штурмовых машин пехоты для израильской армии
Указывается, что оружие не будет поставлено в течение двух-трех лет.
The Times of Israel, в свою очередь, добавляет, что эти "огромные продажи" происходят на фоне того, что планы США по посредничеству в прекращении почти двухлетней войны между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, а удар Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара Дохе вызвал широкое осуждение среди союзников США на Ближнем Востоке.
Напомним
Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. США объяснили свою позицию тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.
