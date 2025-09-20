$41.250.05
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic

Киев • УНН

 • 18 просмотра

США сокращают поставки некоторых видов вооружений в Европу из-за дефицита ракет Patriot и изменения приоритетов. Пентагон заявил о дефиците некоторых видов вооружения и блокирует новые запросы Европы.

США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic

США сокращают поставки некоторых видов вооружений в Европу. Об этом в своей статье для The Atlantic пишет журналистка Вивиан Салама, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, первый признак того, что что-то изменилось в подходе США к продаже военной техники Европе, появился, когда Дания приближалась к решению о покупке "многомиллиардной системы противовоздушной обороны". В течение недель американские и французские переговорщики настойчиво добивались заключения сделки, но "с приближением срока Пентагон внезапно потерял интерес".

Мы не могли понять почему. Это казалось очевидным решением, но они просто не были в этом заинтересованы

- цитирует автор подрядчика, который участвовал в переговорах.

Она указывает, что впоследствии в Пентагоне ей сообщили, что "не верят в ценность определенных военных продаж за границу", при этом в США существует дефицит ракет Patriot.

Эти комментарии удивили некоторых государственных чиновников, но они вскоре узнали, что доступ был ограничен не только Дании. Нынешние и бывшие должностные лица администрации рассказали, что Пентагон заявил о дефиците некоторых видов вооружения и принимает меры для блокирования новых запросов Европы на эти системы

- пишет журналистка.

Она резюмирует, что военные продажи уже давно являются ключевым инструментом внешней политики США - способом обеспечения интересов национальной безопасности за рубежом путем укрепления обороноспособности друзей, "но приоритеты изменились", и теперь администрация Трампа, "похоже, готова предоставить приоритет пополнению американских запасов, а не своим отношениям с давними союзниками".

Напомним

По информации The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой об одобрении продажи Израилю оружия на сумму почти 6 миллиардов долларов.

Вадим Хлюдзинский

