07:11 • 8548 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 15271 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 13083 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 16124 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 32299 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 46540 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 38729 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 23028 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 52646 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 25158 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
США схвалили продаж Індії ракет Javelin і боєприпасів Excalibur на 93 млн доларів

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Державний департамент США схвалив продаж Індії протитанкової ракетної системи Javelin та керованих артилерійських боєприпасів Excalibur на суму 93 мільйони доларів. Це перша закупівля Індією американського оборонного обладнання за програмою іноземних військових продажів після серпневого загострення відносин.

США схвалили продаж Індії ракет Javelin і боєприпасів Excalibur на 93 млн доларів

Державний департамент США схвалив продаж Індії протитанкової ракетної системи Javelin та керованих артилерійських боєприпасів Excalibur на суму 93 мільйони доларів, повідомило в середу Агентство співробітництва в галузі безпеки та оборони США (DSCA). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Закупівля американського оборонного обладнання є першою для Індії за програмою іноземних військових продажів Вашингтона після того, як у серпні відносини загострилися: президент Дональд Трамп удвічі підвищив мита на індійські товари - до 50% - як покарання за закупівлі Нью-Делі російської нафти.

Це рішення стало продовженням нещодавнього нового замовлення на авіадвигуни від General Electric для оснащення більшої кількості індійських винищувачів Tejas власного виробництва.

Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні та національні інтереси США, допомагаючи зміцнити стратегічні відносини між США та Індією й покращити безпеку важливого оборонного партнера, який залишається вагомою силою політичної стабільності, миру та економічного прогресу в Індо-Тихоокеанському регіоні та Південній Азії

- йдеться у заяві DSCA.

Уряд Індії подав запит на закупівлю до 216 тактичних снарядів Excalibur і 100 одиниць системи Javelin, зазначило DSCA. Індія вже використовує артилерійські боєприпаси Excalibur у своїх гаубицях M-777.

Ольга Розгон

