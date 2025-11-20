США схвалили продаж Індії ракет Javelin і боєприпасів Excalibur на 93 млн доларів
Київ • УНН
Державний департамент США схвалив продаж Індії протитанкової ракетної системи Javelin та керованих артилерійських боєприпасів Excalibur на суму 93 мільйони доларів. Це перша закупівля Індією американського оборонного обладнання за програмою іноземних військових продажів після серпневого загострення відносин.
Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Закупівля американського оборонного обладнання є першою для Індії за програмою іноземних військових продажів Вашингтона після того, як у серпні відносини загострилися: президент Дональд Трамп удвічі підвищив мита на індійські товари - до 50% - як покарання за закупівлі Нью-Делі російської нафти.
Це рішення стало продовженням нещодавнього нового замовлення на авіадвигуни від General Electric для оснащення більшої кількості індійських винищувачів Tejas власного виробництва.
Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні та національні інтереси США, допомагаючи зміцнити стратегічні відносини між США та Індією й покращити безпеку важливого оборонного партнера, який залишається вагомою силою політичної стабільності, миру та економічного прогресу в Індо-Тихоокеанському регіоні та Південній Азії
Уряд Індії подав запит на закупівлю до 216 тактичних снарядів Excalibur і 100 одиниць системи Javelin, зазначило DSCA. Індія вже використовує артилерійські боєприпаси Excalibur у своїх гаубицях M-777.
