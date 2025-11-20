США одобрили продажу Индии ракет Javelin и боеприпасов Excalibur на 93 млн долларов

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7014 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10434 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13536 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20843 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27748 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40146 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22509 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24880 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25227 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6968 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13510 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23341 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40126 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58996 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6550 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26650 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39400 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53268 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75098 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

США одобрили продажу Индии ракет Javelin и боеприпасов Excalibur на 93 млн долларов

Киев • УНН

 • 2544 просмотра

Государственный департамент США одобрил продажу Индии противотанковой ракетной системы Javelin и управляемых артиллерийских боеприпасов Excalibur на сумму 93 миллиона долларов. Это первая закупка Индией американского оборонного оборудования по программе иностранных военных продаж после августовского обострения отношений.

США одобрили продажу Индии ракет Javelin и боеприпасов Excalibur на 93 млн долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Индии противотанковой ракетной системы Javelin и управляемых артиллерийских боеприпасов Excalibur на сумму 93 миллиона долларов, сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Закупка американского оборонного оборудования является первой для Индии по программе иностранных военных продаж Вашингтона после того, как в августе отношения обострились: президент Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на индийские товары - до 50% - в качестве наказания за закупки Нью-Дели российской нефти.

Это решение стало продолжением недавнего нового заказа на авиадвигатели от General Electric для оснащения большего количества индийских истребителей Tejas собственного производства.

Эта предлагаемая продажа поддержит внешнеполитические и национальные интересы США, помогая укрепить стратегические отношения между США и Индией и улучшить безопасность важного оборонного партнера, который остается весомой силой политической стабильности, мира и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе и Южной Азии

- говорится в заявлении DSCA.

Правительство Индии подало запрос на закупку до 216 тактических снарядов Excalibur и 100 единиц системы Javelin, отметило DSCA. Индия уже использует артиллерийские боеприпасы Excalibur в своих гаубицах M-777.

Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США17.11.25, 14:46 • 2388 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
FGM-148 Javelin
Reuters
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты