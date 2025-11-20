США одобрили продажу Индии ракет Javelin и боеприпасов Excalibur на 93 млн долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Индии противотанковой ракетной системы Javelin и управляемых артиллерийских боеприпасов Excalibur на сумму 93 миллиона долларов, сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Закупка американского оборонного оборудования является первой для Индии по программе иностранных военных продаж Вашингтона после того, как в августе отношения обострились: президент Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на индийские товары - до 50% - в качестве наказания за закупки Нью-Дели российской нефти.

Это решение стало продолжением недавнего нового заказа на авиадвигатели от General Electric для оснащения большего количества индийских истребителей Tejas собственного производства.

Эта предлагаемая продажа поддержит внешнеполитические и национальные интересы США, помогая укрепить стратегические отношения между США и Индией и улучшить безопасность важного оборонного партнера, который остается весомой силой политической стабильности, мира и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе и Южной Азии