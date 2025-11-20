США одобрили продажу Индии ракет Javelin и боеприпасов Excalibur на 93 млн долларов
Государственный департамент США одобрил продажу Индии противотанковой ракетной системы Javelin и управляемых артиллерийских боеприпасов Excalibur на сумму 93 миллиона долларов. Это первая закупка Индией американского оборонного оборудования по программе иностранных военных продаж после августовского обострения отношений.
Закупка американского оборонного оборудования является первой для Индии по программе иностранных военных продаж Вашингтона после того, как в августе отношения обострились: президент Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на индийские товары - до 50% - в качестве наказания за закупки Нью-Дели российской нефти.
Это решение стало продолжением недавнего нового заказа на авиадвигатели от General Electric для оснащения большего количества индийских истребителей Tejas собственного производства.
Эта предлагаемая продажа поддержит внешнеполитические и национальные интересы США, помогая укрепить стратегические отношения между США и Индией и улучшить безопасность важного оборонного партнера, который остается весомой силой политической стабильности, мира и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе и Южной Азии
Правительство Индии подало запрос на закупку до 216 тактических снарядов Excalibur и 100 единиц системы Javelin, отметило DSCA. Индия уже использует артиллерийские боеприпасы Excalibur в своих гаубицах M-777.
