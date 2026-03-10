США повідомили союзникам, що подальше послаблення нафтових санкцій буде сфокусоване на Індії - Bloomberg

США дали зрозуміти європейським союзникам, що будь-яке подальше пом'якшення санкцій щодо російської нафти буде здебільшого обмежене постачанням до Індії, за словами джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у понеділок припустив, що він може зняти "деякі санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни", але не надав додаткових подробиць, окрім визнання того, що він обговорював цю тему з главою кремля володимиром путіним у телефонній розмові раніше того ж дня. США вже надали Індії дозвіл на імпорт російської нафти в морі.

Під час телефонної розмови між міністрами фінансів країн "Групи семи" у понеділок США наголосили, що рішення щодо Індії "було значною мірою обмежене як у часі, так і в масштабі заходів", заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс.

"Вони не очікують істотного впливу цього на доходи від російської нафти", - сказав Домбровскіс на пресконференції в понеділок увечері, після того, як раніше приєднався до розмови з G7.

"США наголосили, що будь-яке подальше ослаблення санкцій буде аналогічно оформлене", повідомили знайомі із ситуацією джерела. Вони також попередили, що остаточне рішення має ухвалити Трамп.

Скорочення видобутку нафти на Близькому Сході посилюється, на тлі того, як найважливіша Ормузька протока залишається практично закритою. У понеділок через ці обмеження ціна на нафту наблизилася до 120 доларів за барель.

У понеділок Трамп заявив, що США та Ізраїль домагаються значного прогресу у війні з Іраном і можуть покласти край конфлікту "дуже скоро", що стримало різке зростання цін на нафту.

Однак, оскільки війна затягується, країни "Групи семи" заявили у понеділок, що готові вивільнити стратегічні нафтові резерви у разі потреби. Проте деякі країни-члени вважають, що умови для такого вивільнення ще не створені, повідомили знайомі із ситуацією джерела.

Лідери G7 можуть провести телефонну розмову пізніше цього тижня, щоб обговорити війну в Ірані, пише видання.

