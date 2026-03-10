США сообщили союзникам, что дальнейшее ослабление нефтяных санкций будет сфокусировано на Индии - Bloomberg

США дали понять европейским союзникам, что любое дальнейшее смягчение санкций в отношении российской нефти будет в основном ограничено поставками в Индию, по словам источников, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп в понедельник предположил, что он может снять "некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены", но не предоставил дополнительных подробностей, кроме признания того, что он обсуждал эту тему с главой кремля владимиром путиным в телефонном разговоре ранее в тот же день. США уже предоставили Индии разрешение на импорт российской нефти в море.

Во время телефонного разговора между министрами финансов стран "Большой семерки" в понедельник США подчеркнули, что решение по Индии "было в значительной степени ограничено как во времени, так и в масштабе мер", заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

"Они не ожидают существенного влияния этого на доходы от российской нефти", - сказал Домбровскис на пресс-конференции в понедельник вечером, после того, как ранее присоединился к разговору с G7.

"США подчеркнули, что любое дальнейшее ослабление санкций будет аналогично оформлено", сообщили знакомые с ситуацией источники. Они также предупредили, что окончательное решение должен принять Трамп.

Сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке усиливается на фоне того, как важнейший Ормузский пролив остается практически закрытым. В понедельник из-за этих ограничений цена на нефть приблизилась к 120 долларам за баррель.

В понедельник Трамп заявил, что США и Израиль добиваются значительного прогресса в войне с Ираном и могут положить конец конфликту "очень скоро", что сдержало резкий рост цен на нефть.

Однако, поскольку война затягивается, страны "Большой семерки" заявили в понедельник, что готовы высвободить стратегические нефтяные резервы в случае необходимости. Тем не менее, некоторые страны-члены считают, что условия для такого высвобождения еще не созданы, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Лидеры G7 могут провести телефонный разговор позже на этой неделе, чтобы обсудить войну в Иране, пишет издание.

