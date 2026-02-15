$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 17432 перегляди
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США підтверджують висновки європейських розслідувачів щодо отруєння Навального

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не оскаржують результати розслідувань європейських союзників щодо отруєння Олексія Навального. Вашингтон повністю довіряє технічним та науковим звітам європейських лабораторій.

США підтверджують висновки європейських розслідувачів щодо отруєння Навального

Державний секретар США Марко Рубіо під час свого виступу в неділю заявив, що Сполучені Штати не мають підстав оскаржувати результати розслідувань європейських союзників стосовно отруєння Олексія Навального. Ця заява підкреслює консолідовану позицію Заходу в питанні відповідальності російської влади за замах на опозиціонера із використанням забороненої хімічної зброї. Про це пише УНН.

Деталі

Очільник Держдепартаменту підкреслив, що Вашингтон повністю довіряє технічним та науковим звітам європейських лабораторій, які підтвердили наявність слідів нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Під час спілкування з журналістами Рубіо чітко артикулював позицію адміністрації щодо міжнародного розслідування.

Ми не ставимо під сумнів оцінку отруєння Навального, зроблену європейцями. Наші висновки збігаються з тим, що було представлено нашими союзниками

– заявив Державний секретар США.

Це зауваження стало відповіддю на запитання щодо того, чи планує нова американська адміністрація переглядати свою політику стосовно санкційного тиску на росію в контексті порушення прав людини та використання хімічних засобів ураження проти політичних опонентів.

Наслідки для відносин між Вашингтоном та москвою

Підтвердження цієї позиції в лютому 2026 року вказує на те, що питання Навального залишається одним із ключових подразників у діалозі між США та рф. Рубіо зазначив, що Вашингтон продовжує вимагати від кремля повної прозорості та виконання міжнародних зобов'язань у межах Організації із заборони хімічної зброї.

Держсекретар також додав, що США уважно стежать за станом інших політичних в'язнів у росії, використовуючи справу Навального як приклад системного переслідування опозиції. Підтримка європейських експертних висновків фактично закриває дискусію про можливу "зміну тону" Вашингтона в цьому питанні, залишаючи в силі вимоги щодо притягнення винних до відповідальності.

Степан Гафтко

