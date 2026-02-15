$42.990.00
Эксклюзив
17013 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
США подтверждают выводы европейских расследователей об отравлении Навального

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не оспаривают результаты расследований европейских союзников относительно отравления Алексея Навального. Вашингтон полностью доверяет техническим и научным отчетам европейских лабораторий.

США подтверждают выводы европейских расследователей об отравлении Навального

Государственный секретарь США Марко Рубио во время своего выступления в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты не имеют оснований оспаривать результаты расследований европейских союзников относительно отравления Алексея Навального. Это заявление подчеркивает консолидированную позицию Запада в вопросе ответственности российских властей за покушение на оппозиционера с использованием запрещенного химического оружия. Об этом пишет УНН.

Детали

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон полностью доверяет техническим и научным отчетам европейских лабораторий, подтвердивших наличие следов нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Во время общения с журналистами Рубио четко артикулировал позицию администрации относительно международного расследования.

Мы не ставим под сомнение оценку отравления Навального, сделанную европейцами. Наши выводы совпадают с тем, что было представлено нашими союзниками

– заявил Государственный секретарь США.

Это замечание стало ответом на вопрос о том, планирует ли новая американская администрация пересматривать свою политику в отношении санкционного давления на Россию в контексте нарушения прав человека и использования химических средств поражения против политических оппонентов.

Последствия для отношений между Вашингтоном и Москвой

Подтверждение этой позиции в феврале 2026 года указывает на то, что вопрос Навального остается одним из ключевых раздражителей в диалоге между США и РФ. Рубио отметил, что Вашингтон продолжает требовать от Кремля полной прозрачности и выполнения международных обязательств в рамках Организации по запрещению химического оружия.

Россия признала Human Rights Watch "нежелательной" организацией29.11.25, 00:54 • 5398 просмотров

Госсекретарь также добавил, что США внимательно следят за состоянием других политических заключенных в России, используя дело Навального как пример системного преследования оппозиции. Поддержка европейских экспертных заключений фактически закрывает дискуссию о возможном "изменении тона" Вашингтона в этом вопросе, оставляя в силе требования о привлечении виновных к ответственности.

навального убили нервно-паралитическим агентом, заявляют правительства четырех стран14.02.26, 15:17 • 4360 просмотров

Степан Гафтко

