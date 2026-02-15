США подтверждают выводы европейских расследователей об отравлении Навального
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не оспаривают результаты расследований европейских союзников относительно отравления Алексея Навального. Вашингтон полностью доверяет техническим и научным отчетам европейских лабораторий.
Детали
Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон полностью доверяет техническим и научным отчетам европейских лабораторий, подтвердивших наличие следов нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Во время общения с журналистами Рубио четко артикулировал позицию администрации относительно международного расследования.
Мы не ставим под сомнение оценку отравления Навального, сделанную европейцами. Наши выводы совпадают с тем, что было представлено нашими союзниками
Это замечание стало ответом на вопрос о том, планирует ли новая американская администрация пересматривать свою политику в отношении санкционного давления на Россию в контексте нарушения прав человека и использования химических средств поражения против политических оппонентов.
Последствия для отношений между Вашингтоном и Москвой
Подтверждение этой позиции в феврале 2026 года указывает на то, что вопрос Навального остается одним из ключевых раздражителей в диалоге между США и РФ. Рубио отметил, что Вашингтон продолжает требовать от Кремля полной прозрачности и выполнения международных обязательств в рамках Организации по запрещению химического оружия.
Госсекретарь также добавил, что США внимательно следят за состоянием других политических заключенных в России, используя дело Навального как пример системного преследования оппозиции. Поддержка европейских экспертных заключений фактически закрывает дискуссию о возможном "изменении тона" Вашингтона в этом вопросе, оставляя в силе требования о привлечении виновных к ответственности.
