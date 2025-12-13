США обмежували обмін розвідданими з Ізраїлем у 2024 році через війну в Газі

У другій половині 2024 року Сполучені Штати Америки тимчасово скорочували обмін розвідувальними даними з Ізраїлем через події в секторі Гази. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на обізнані джерела, які говорили на умовах анонімності, передає УНН.

Як повідомили шість поінформованих співрозмовників, за президентства Джо Байдена американські спецслужби на певний час припиняли передання частини чутливої інформації ізраїльській стороні через занепокоєння методами ведення бойових дій у Газі.

Зазначається, що в цей період США щонайменше на кілька днів зупинили доступ Ізраїлю до прямої трансляції з американського безпілотника над Газою, яку використовували для пошуку заручників і бойовиків ХАМАС.

Крім того, за словами двох співрозмовників, Вашингтон обмежив використання окремих розвідданих для ураження важливих військових цілей у Газі, не уточнюючи часу ухвалення такого рішення. Ці кроки відбувалися на тлі зростання занепокоєння американської розвідспільноти щодо кількості загиблих серед цивільного населення та повідомлень про жорстоке поводження ізраїльських служб безпеки з палестинськими в’язнями.

Троє джерел також вказали, що чиновників непокоїла відсутність чітких гарантій з боку Ізраїлю щодо дотримання законів війни під час використання американської розвідінформації. Законодавство США вимагає надання таких запевнень перед обміном даними з іншими державами.

Попри загальну політику підтримки Ізраїлю, включно з постачанням озброєнь і розвідданих, обмеження з боку США мали вибірковий і тактичний характер. За словами джерел, метою було забезпечити використання американської інформації відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Один зі співрозмовників повідомив, що співробітники розвідки мають повноваження ухвалювати окремі рішення щодо обміну даними без прямого розпорядження Білого дому. Інше джерело додало, що будь-які запити Ізраїлю на зміну умов використання розвідінформації вимагали нових гарантій.

Reuters не змогло з’ясувати точні дати цих рішень і чи був про них поінформований президент Байден. Обмін розвідданими відновили після того, як Ізраїль запевнив у дотриманні американських вимог. Агентство також зазначає, що хоча занепокоєння адміністрації Байдена щодо дій Ізраїлю в Газі широко висвітлювалося, деталі взаємодії спецслужб залишалися маловідомими.

