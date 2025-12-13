США обмежували обмін розвідданими з Ізраїлем у 2024 році через війну в Газі

$42.270.01
49.520.30
ukenru
12 грудня, 21:33 • 8154 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
12 грудня, 18:15 • 17117 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 19886 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 25091 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 32245 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 35494 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 44395 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 32324 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24194 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 24420 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
5м/с
68%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі: виробничі процеси призупиненоPhoto12 грудня, 18:32 • 6828 перегляди
У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ12 грудня, 18:42 • 6192 перегляди
Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували12 грудня, 19:20 • 10395 перегляди
Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ12 грудня, 19:53 • 6200 перегляди
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж01:18 • 3574 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 15844 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 35493 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 30801 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 44394 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 78081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Ларрі Фінк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 30801 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 25810 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 55781 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 46976 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 51719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Нептун (крилата ракета)
Financial Times

США обмежували обмін розвідданими з Ізраїлем у 2024 році через війну в Газі

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Сполучені Штати Америки у другій половині 2024 року тимчасово скорочували обмін розвідувальними даними з Ізраїлем. Це відбувалося через занепокоєння методами ведення бойових дій у секторі Гази та відсутність гарантій щодо дотримання законів війни.

США обмежували обмін розвідданими з Ізраїлем у 2024 році через війну в Газі

У другій половині 2024 року Сполучені Штати Америки тимчасово скорочували обмін розвідувальними даними з Ізраїлем через події в секторі Гази. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на обізнані джерела, які говорили на умовах анонімності, передає УНН

Деталі

Як повідомили шість поінформованих співрозмовників, за президентства Джо Байдена американські спецслужби на певний час припиняли передання частини чутливої інформації ізраїльській стороні через занепокоєння методами ведення бойових дій у Газі.

Зазначається, що в цей період США щонайменше на кілька днів зупинили доступ Ізраїлю до прямої трансляції з американського безпілотника над Газою, яку використовували для пошуку заручників і бойовиків ХАМАС.

Крім того, за словами двох співрозмовників, Вашингтон обмежив використання окремих розвідданих для ураження важливих військових цілей у Газі, не уточнюючи часу ухвалення такого рішення. Ці кроки відбувалися на тлі зростання занепокоєння американської розвідспільноти щодо кількості загиблих серед цивільного населення та повідомлень про жорстоке поводження ізраїльських служб безпеки з палестинськими в’язнями.

Нетаньягу заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі08.12.25, 18:55 • 3033 перегляди

Троє джерел також вказали, що чиновників непокоїла відсутність чітких гарантій з боку Ізраїлю щодо дотримання законів війни під час використання американської розвідінформації. Законодавство США вимагає надання таких запевнень перед обміном даними з іншими державами.

Попри загальну політику підтримки Ізраїлю, включно з постачанням озброєнь і розвідданих, обмеження з боку США мали вибірковий і тактичний характер. За словами джерел, метою було забезпечити використання американської інформації відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Один зі співрозмовників повідомив, що співробітники розвідки мають повноваження ухвалювати окремі рішення щодо обміну даними без прямого розпорядження Білого дому. Інше джерело додало, що будь-які запити Ізраїлю на зміну умов використання розвідінформації вимагали нових гарантій.

Reuters не змогло з’ясувати точні дати цих рішень і чи був про них поінформований президент Байден. Обмін розвідданими відновили після того, як Ізраїль запевнив у дотриманні американських вимог. Агентство також зазначає, що хоча занепокоєння адміністрації Байдена щодо дій Ізраїлю в Газі широко висвітлювалося, деталі взаємодії спецслужб залишалися маловідомими.

Трамп оголосить про стоврення нового уряду в Газі до Різдва - Axios05.12.25, 03:04 • 6661 перегляд

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ізраїль
Reuters
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа