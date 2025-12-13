$42.270.01
США ограничивали обмен разведданными с Израилем в 2024 году из-за войны в Газе

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Соединенные Штаты Америки во второй половине 2024 года временно сокращали обмен разведывательными данными с Израилем. Это происходило из-за обеспокоенности методами ведения боевых действий в секторе Газа и отсутствия гарантий соблюдения законов войны.

США ограничивали обмен разведданными с Израилем в 2024 году из-за войны в Газе

Во второй половине 2024 года Соединенные Штаты Америки временно сокращали обмен разведывательными данными с Израилем из-за событий в секторе Газа. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, говорившие на условиях анонимности, передает УНН.

Подробности

Как сообщили шесть информированных собеседников, при президентстве Джо Байдена американские спецслужбы на некоторое время прекращали передачу части чувствительной информации израильской стороне из-за обеспокоенности методами ведения боевых действий в Газе.

Отмечается, что в этот период США как минимум на несколько дней остановили доступ Израиля к прямой трансляции с американского беспилотника над Газой, которую использовали для поиска заложников и боевиков ХАМАС.

Кроме того, по словам двух собеседников, Вашингтон ограничил использование отдельных разведданных для поражения важных военных целей в Газе, не уточняя времени принятия такого решения. Эти шаги происходили на фоне роста обеспокоенности американского разведывательного сообщества относительно количества погибших среди гражданского населения и сообщений о жестоком обращении израильских служб безопасности с палестинскими заключенными.

Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе08.12.25, 18:55 • 3033 просмотра

Трое источников также указали, что чиновников беспокоило отсутствие четких гарантий со стороны Израиля относительно соблюдения законов войны при использовании американской разведывательной информации. Законодательство США требует предоставления таких заверений перед обменом данными с другими государствами.

Несмотря на общую политику поддержки Израиля, включая поставки вооружений и разведданных, ограничения со стороны США носили избирательный и тактический характер. По словам источников, целью было обеспечить использование американской информации в соответствии с международным гуманитарным правом.

Один из собеседников сообщил, что сотрудники разведки имеют полномочия принимать отдельные решения по обмену данными без прямого распоряжения Белого дома. Другой источник добавил, что любые запросы Израиля на изменение условий использования разведывательной информации требовали новых гарантий.

Reuters не смогло выяснить точные даты этих решений и был ли о них проинформирован президент Байден. Обмен разведданными возобновили после того, как Израиль заверил в соблюдении американских требований. Агентство также отмечает, что хотя обеспокоенность администрации Байдена относительно действий Израиля в Газе широко освещалась, детали взаимодействия спецслужб оставались малоизвестными.

Трамп объявит о создании нового правительства в Газе до Рождества - Axios05.12.25, 03:04 • 6661 просмотр

Вита Зеленецкая

