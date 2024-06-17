США на 15 років відстають від Китаю в ядерній енергетиці - дослідження
Київ • УНН
Китай швидко розвиває ядерну енергетику, випереджаючи США завдяки державному фінансуванню, швидшим темпам будівництва та економії на масштабах.
США відстають від Китаю на 15 років у розвитку високотехнологічної ядерної енергетики, оскільки підтримуваний державою технологічний підхід Пекіна і велике фінансування дають йому перевагу. Про це пише Reuters з посиланням на дослідження Фонду інформаційних технологій та інновацій (Information Technology & Innovation Foundation), передає УНН.
Деталі
У Китаї будується 27 ядерних реакторів із середнім терміном будівництва близько семи років, що набагато швидше, ніж в інших країнах.
Швидке розгортання Китаєм все більш сучасних атомних електростанцій з часом призводить до значної економії на масштабах і ефекту навчання на власному досвіді, і це свідчить про те, що китайські підприємства отримають перевагу при поступовому впровадженні інновацій у цьому секторі в майбутньому
Додамо
США мають найбільший у світі парк атомних електростанцій, і адміністрація президента Джо Байдена вважає, що джерело електроенергії з практично нульовим рівнем викидів має вирішальне значення для стримування зміни клімату.
Але після того, як у 2023 і 2024 роках два атомні реактори на атомній станції в штаті Джорджія були введені в експлуатацію з перевищенням бюджету на мільярди доларів і затримкою на роки, жодного ядерного реактора в США не будується.
Натомість у Китаї минулого року введено в експлуатацію перший у світі високотемпературний реактор четвертого покоління з газовим охолодженням. Китайська асоціація ядерної енергетики стверджує, що в рамках проекту було розроблено понад 2200 комплектів "першого в світі обладнання" із загальним рівнем локалізації матеріалів вітчизняного виробництва 93,4%.
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