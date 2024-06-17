США отстают от Китая на 15 лет в развитии высокотехнологичной ядерной энергетики, поскольку поддерживаемый государством технологический подход Пекина и большое финансирование дают ему преимущество. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation), передает УНН.

Детали

В Китае строится 27 ядерных реакторов со средним сроком строительства около семи лет, что намного быстрее, чем в других странах.

Быстрое развертывание Китаем все более современных атомных электростанций со временем приводит к значительной экономии на масштабах и эффекту обучения на собственном опыте, и это свидетельствует о том, что китайские предприятия получат преимущество при постепенном внедрении инноваций в этом секторе в будущем - говорится в отчете.

Добавим

США имеют крупнейший в мире парк атомных электростанций, и администрация президента Джо Байдена считает, что источник электроэнергии с практически нулевым уровнем выбросов имеет решающее значение для сдерживания изменения климата.

Но после того, как в 2023 и 2024 годах два атомных реактора на атомной станции в штате Джорджия были введены в эксплуатацию с превышением бюджета на миллиарды долларов и задержкой на годы, ни одного ядерного реактора в США не строится.

Зато в Китае в прошлом году введен в эксплуатацию первый в мире высокотемпературный реактор четвертого поколения с газовым охлаждением. Китайская ассоциация ядерной энергетики утверждает, что в рамках проекта было разработано более 2200 комплектов "первого в мире оборудования" с общим уровнем локализации материалов отечественного производства 93,4%.

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