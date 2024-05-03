США опасаются военного применения Китаем своих плавучих АЭС

Китай продвигает свои амбиции по созданию плавучих атомных реакторов, которые могут обеспечивать энергией военные установки, развернутые им на спорных территориях Южно-Китайского моря. Об этом сообщает WP, передает УНН.

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По мнению высшего военного командования США в Тихоокеанском регионе и представителей Госдепартамента, такой сценарий, как они предупреждают, может подорвать региональную безопасность и стабильность.

Согласно заявлениям американских чиновников, после более чем десятилетнего периода исследований и разработок и опасений со стороны китайских регуляторов по безопасности, Китай, вероятно, продолжает осуществление планов, тогда как международное сообщество еще не установило стандартов для безопасной эксплуатации плавучих реакторов.

В Южно-Китайском море Китай ведет себя крайне агрессивно, пытаясь вытеснить Филиппины со стратегических островов.

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