США побоюються військового застосування Китаєм своїх плавучих АЕС
Київ • УНН
Китай просуває плани будівництва плавучих ядерних реакторів, які могли б живити військові об'єкти на спірних територіях Південно-Китайського моря, що викликає занепокоєння з боку США щодо підриву регіональної безпеки і стабільності.
Китай просуває свої амбіції щодо створення плавучих атомних реакторів, які можуть забезпечувати енергією військові установки, розгорнуті ним на спірних територіях Південно-Китайського моря. Про це повідомляє WP, передає УНН.
Деталі
На думку вищого військового командування США у Тихоокеанському регіоні та представників Держдепартаменту, такий сценарій, як вони попереджають, може підірвати регіональну безпеку та стабільність.
Згідно з заявами американських чиновників, після більш ніж десятирічного періоду досліджень та розробок та побоювань з боку китайських регуляторів щодо безпеки, Китай, ймовірно, продовжує здійснення планів, тоді як міжнародне співтовариство ще не встановило стандартів для безпечної експлуатації плавучих реакторів.
У Південно-Китайському морі Китай поводиться вкрай агресивно, намагаючись витіснити Філіппіни зі стратегічних островів.
ГУР: окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС02.05.24, 08:50 • 27507 переглядiв