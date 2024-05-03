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США побоюються військового застосування Китаєм своїх плавучих АЕС

США побоюються військового застосування Китаєм своїх плавучих АЕС

Київ • УНН

 • 51784 перегляди

Китай просуває плани будівництва плавучих ядерних реакторів, які могли б живити військові об'єкти на спірних територіях Південно-Китайського моря, що викликає занепокоєння з боку США щодо підриву регіональної безпеки і стабільності.

Китай просуває свої амбіції щодо створення плавучих атомних реакторів, які можуть забезпечувати енергією військові установки, розгорнуті ним на спірних територіях Південно-Китайського моря. Про це повідомляє WP, передає УНН.

Деталі

На думку вищого військового командування США у Тихоокеанському регіоні та представників Держдепартаменту, такий сценарій, як вони попереджають, може підірвати регіональну безпеку та стабільність.

Згідно з заявами американських чиновників, після більш ніж десятирічного періоду досліджень та розробок та побоювань з боку китайських регуляторів щодо безпеки, Китай, ймовірно, продовжує здійснення планів, тоді як міжнародне співтовариство ще не встановило стандартів для безпечної експлуатації плавучих реакторів.

У Південно-Китайському морі Китай поводиться вкрай агресивно, намагаючись витіснити Філіппіни зі стратегічних островів.

ГУР: окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС02.05.24, 08:50 • 27507 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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