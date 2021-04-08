США, Канада, Литва, Польща та Велика Британія обговорили російські війська біля кордонів України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Виконуюча обов'язки заступника міністра оборони США з політичних справ Аманда Дорі взяла участь у віртуальній зустрічі з колегами з Канади, Литви, Польщі та Великої Британії, в ході якої сторони обговорили зростаючу російську агресію на сході України і посилення російських сил біля українських кордонів. Про це повідомила в середу пресслужба Пентагону, передає УНН.

Деталі

Учасники наради підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету України, її територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення.

Зазначається, що сторони також стурбовані питанням посилення військової активності Росії в регіоні.

Додається, що організатором зустрічі виступив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Лідери країн також підтвердили свою відданість забезпеченню підготовки та підтримки для нарощування потенціалу українських сил щодо збереження територіальної цілісності країни і продовження руху до оперативної сумісності з НАТО.

Що було раніше

Раніше сьогодні в підтримку України виступили Грузія, Болгарія і Словаччина.

Відзначимо, стурбованість у зв’язку із зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні також засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією в Донбасі під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

Ця тема стояла також і на порядку денному переговорів Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стурбованість з приводу ситуації висловила також Чеська Республіка.

На тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, глава МЗС Литви сьогодні, 7 квітня, повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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