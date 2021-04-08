США, Канада, Литва, Польща та Велика Британія обговорили російські війська біля кордонів України

Деталі

Учасники наради підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету України, її територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення.

Зазначається, що сторони також стурбовані питанням посилення військової активності Росії в регіоні.

Додається, що організатором зустрічі виступив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Лідери країн також підтвердили свою відданість забезпеченню підготовки та підтримки для нарощування потенціалу українських сил щодо збереження територіальної цілісності країни і продовження руху до оперативної сумісності з НАТО.

Що було раніше

Раніше сьогодні в підтримку України виступили Грузія, Болгарія і Словаччина.

Відзначимо, стурбованість у зв’язку із зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні також засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією в Донбасі під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

Ця тема стояла також і на порядку денному переговорів Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стурбованість з приводу ситуації висловила також Чеська Республіка.

На тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, глава МЗС Литви сьогодні, 7 квітня, повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.