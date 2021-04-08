США, Канада, Литва, Польша и Великобритания обсудили российские войска у границ Украины

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встречи с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой стороны обсудили растущую российскую агрессию на востоке Украины и усиления российских сил у украинских границ. Об этом сообщила в среду пресс служба Пентагона, передает УНН.