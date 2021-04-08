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США, Канада, Литва, Польша и Великобритания обсудили российские войска у границ Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встречи с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой стороны обсудили растущую российскую агрессию на востоке Украины и усиления российских сил у украинских границ. Об этом сообщила в среду пресс служба Пентагона, передает УНН.

Детали

Участники совещания подтвердили свою решительную поддержку суверенитета Украины, ее территориальную целостность и евроатлантические стремления.

Отмечается, что стороны также обеспокоены вопросом усиления военной активности России в регионе.

Добавляется, что организатором встречи выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Лидеры стран также подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки для наращивания потенциала украинских сил по сохранению территориальной целостности страны и продолжение движения к оперативной совместимости с НАТО.

Что было раньше

Ранее сегодня в поддержку Украины выступили Грузия, Болгария и Словакия.

Отметим, обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне также осудил постоянное нарушение режима прекращения огня Россией в Донбассе во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским.

Эта тема стояла также на повестке дня переговоров Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Обеспокоенность по поводу ситуации выразила также Чешская Республика.

На фоне продолжающейся эскалации на востоке Украины и наращивание российских сил на границе, глава МИД Литвы сегодня, 7 апреля, сообщил, что страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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