Затримував й допитував українців, незгодних з політикою кремля: підозрюється колаборант з "днр"

Екс-слідчий райвідділу Донецького міського управління ГУ МВС України прийняв до провадження справу бійця бригади "Азов": через дії "слідчого", український оборонець опинився в слідчому ізоляторі, полоненому військовому загрожує ув’язнення на 10 років. Крім того, слідчий-зрадник порушував "справи", складав постанови, арештовував незгодних з політикою кремля українців і проводить обшуки в їхніх оселях.

Про це передає УНН із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Заочно повідомлено про підозру в державній зраді екс-слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку ГУ МВС України в Донецькій області, який вирішив залишитися в окупованому росіянами місті та діяти в інтересах так званої республіки.

Молодший радник юстиції" порушував кримінальні справи, здійснював так зване попереднє розслідування, затримував й допитував громадян, а також складав постанови щодо застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. – інформує прокуратура.

За даними слідства, колаборант незаконно арештовував незгодних з політикою кремля українців і проводить обшуки в їхніх оселях.

У травні 2022 року чоловік прийняв до провадження справу стосовно бійця бригади "Азов" за "участь в діяльності терористичної організації".

Через дії "слідчого", український оборонець, який захищав кордони України, її суверенітет та територіальну цілісність опинився в слідчому ізоляторі. Згідно з нікчемним законодавством квазіреспубліки полоненому військовому загрожує ув’язнення на 10 років. - ідеться у дописі Донецької обласної прокуратури.

За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, зраднику загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває в розшуку.

Нагадаємо

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