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Затримував й допитував українців, незгодних з політикою кремля: підозрюється колаборант з "днр"

Київ • УНН

 • 26497 перегляди

Колишнього слідчого Донецького міського управління міліції підозрюють у співпраці з "ДНР": він затримував і допитував українців, незгодних з політикою Росії, проводив обшуки в їхніх будинках, перебравши на себе справу бійця "Азова", якому тепер загрожує 10 років ув'язнення.

Затримував й допитував українців, незгодних з політикою кремля: підозрюється колаборант з "днр"

Екс-слідчий райвідділу Донецького міського управління ГУ МВС України прийняв до провадження справу бійця бригади "Азов": через дії "слідчого", український оборонець опинився в слідчому ізоляторі, полоненому військовому загрожує ув’язнення на 10 років. Крім того, слідчий-зрадник порушував "справи", складав постанови, арештовував незгодних з політикою кремля українців і проводить обшуки в їхніх оселях.

Про це передає УНН із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі

Заочно повідомлено про підозру в державній зраді екс-слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку ГУ МВС України в Донецькій області, який вирішив залишитися в окупованому росіянами місті та діяти в інтересах так званої республіки.

Молодший радник юстиції" порушував кримінальні справи, здійснював так зване попереднє розслідування, затримував й допитував громадян, а також складав постанови щодо застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

– інформує прокуратура.

За даними слідства, колаборант незаконно арештовував незгодних з політикою кремля українців і проводить обшуки в їхніх оселях.

У травні 2022 року чоловік прийняв до провадження справу стосовно бійця бригади "Азов" за "участь в діяльності терористичної організації".

Через дії "слідчого", український оборонець, який захищав кордони України, її суверенітет та територіальну цілісність опинився в слідчому ізоляторі. Згідно з нікчемним законодавством квазіреспубліки полоненому військовому загрожує ув’язнення на 10 років.

 - ідеться у дописі Донецької обласної прокуратури.

За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, зраднику загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває в розшуку.

Нагадаємо

52-річну жінку з Херсонської області підозрювали у колабораціонізмі за те, що вона очолювала "управління капітального будівництва" під час російської окупації та виконувала накази окупантів.

Україна заочно засудила дев'ятьох колишніх кримських суддів до 12-15 років позбавлення волі за державну зраду після того, як вони зрадили присязі та почали працювати в російських судах після окупації Криму.

Керівникам установ в окупованих регіонах наказали підвищити явку на псевдовиборах президента росії, а після голосування будуть перевіряти явку по відеозаписах.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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