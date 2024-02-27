Жительці Херсонщини повідомили про підозру у колабораціонізмі: очолювала "відділ будівництва" та виконувала доручення окупантів
Київ • УНН
52-річну жінку з Херсонської області підозрювали у колабораціонізмі за те, що вона очолювала "управління капітального будівництва" під час російської окупації та виконувала накази окупантів.
52-річна фігурантка очоливши "отдел капитального строительства" підбирала кадри та контролювала їх роботу, складала документи на будівництво та переобладнання приміщень, а також виконувала інші доручення окупаційної влади. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає УНН.
Жительці обласного центру заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). За даними слідства, 52-річна підозрювана у червні 2022 року очолила "отдел капитального строительства" в окупаційній адміністрації міста Херсона.
Вказується, що жінка підбирала кадри для роботи у "відділі", крім того, - організовувала та контролювала їх роботу.
Колаборантка виконувала доручення представників окупаційної влади, в тому числі: правильність складання дозвільних документів на будівництво, реконструкцію, технічне переобладнання приміщень.
Нагадаємо
Колишнього начальника "Північної виправної колонії № 90" у Херсоні засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Він співпрацював з російськими окупантами після захоплення Херсона, надаючи доступ до колонії та наказуючи ув'язненим ремонтувати російську військову техніку.
Україна заочно засудила дев'ятьох колишніх кримських суддів до 12-15 років позбавлення волі за державну зраду після того, як вони зрадили присязі та почали працювати в російських судах після окупації Криму.