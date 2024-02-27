Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов

52-летняя фигурантка возглавив "отдел капитального строительства" подбирала кадры и контролировала их работу, составляла документы на строительство и переоборудование помещений, а также выполняла другие поручения оккупационных властей. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает УНН.

Жительнице областного центра заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). По данным следствия, 52-летняя подозреваемая в июне 2022 года возглавила "отдел капитального строительства" в оккупационной администрации города Херсона. - говорится в сообщении.

Указывается, что женщина подбирала кадры для работы в "отделе", кроме того, - организовывала и контролировала их работу.

Коллаборантка выполняла поручения представителей оккупационных властей, в том числе: правильность составления разрешительных документов на строительство, реконструкцию, техническое переоборудование помещений.

Напомним,

Бывшего начальника "Северной исправительной колонии № 90" в Херсоне приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Он сотрудничал с российскими оккупантами после захвата Херсона, предоставляя доступ в колонию и приказывая заключенным ремонтировать российскую военную технику.

Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они изменили присяге и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.