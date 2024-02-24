Екс-начальника херсонської колонії засуджено до довічного ув'язнення за держзраду
Київ • УНН
Колишнього начальника "Північної виправної колонії № 90" у Херсоні засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Він співпрацював з російськими окупантами після захоплення Херсона, надаючи доступ до колонії та наказуючи ув'язненим ремонтувати російську військову техніку.
Колишньому начальнику колонії в Херсоні оголошено довічне ув'язнення за державну зраду. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Колишньому начальнику "Північної виправної колонії №90" у Херсоні оголошено довічне ув'язнення за обвинуваченням у державній зраді.
За матеріалами ДБР встановлено, що після захоплення Херсону російськими окупантами, він активно співпрацював із загарбниками.
Він забезпечував безперешкодний доступ на територію колонії вантажівок росіян з продуктами та цигарками їх виробництва для сортування засудженими для подальшого продажу на окупованих територіях.
Також екс-начальник "Північної виправної колонії №90" віддавав наказ ув’язненим ремонтувати військову техніку рф та надавав медичну допомогу ворожій армії.
Крім цього, зрадник агітував інших посадовців на співпрацю з окупантами. Після звільнення Херсона він втік на територію, що перебуває поза контролем України.
Додамо
Суд визнав його винним у державній зраді та виніс вирок у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.
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