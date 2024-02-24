Экс-начальник херсонской колонии приговорен к пожизненному заключению за госизмену
Киев • УНН
Бывшего начальника "Северной исправительной колонии № 90" в Херсоне приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Он сотрудничал с российскими оккупантами после захвата Херсона, предоставляя доступ к колонии и приказывая заключенным ремонтировать российскую военную технику.
Бывшему начальнику колонии в Херсоне объявлено пожизненное заключение за государственную измену. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
Бывшему начальнику "Северной исправительной колонии №90" в Херсоне объявлено пожизненное заключение по обвинению в государственной измене.
По материалам ГБР установлено, что после захвата Херсона российскими оккупантами, он активно сотрудничал с захватчиками.
Он обеспечивал беспрепятственный доступ на территорию колонии грузовиков россиян с продуктами и сигаретами их производства для сортировки осужденными для дальнейшей продажи на оккупированных территориях.
Также экс-начальник "Северной исправительной колонии №90" отдавал приказ заключенным ремонтировать военную технику рф и оказывал медицинскую помощь вражеской армии.
Кроме этого, предатель агитировал других должностных лиц на сотрудничество с оккупантами. После освобождения Херсона он сбежал на территорию, находящуюся вне контроля Украины.
Добавим
Суд признал его виновным в государственной измене и вынес приговор в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение23 февраля 2024, 10:35 • 20733 просмотра
Экс-начальник херсонской колонии приговорен к пожизненному заключению за госизмену
Бывшего начальника "Северной исправительной колонии № 90" в Херсоне приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Он сотрудничал с российскими оккупантами после захвата Херсона, предоставляя доступ к колонии и приказывая заключенным ремонтировать российскую военную технику.
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