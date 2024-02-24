Экс-начальник херсонской колонии приговорен к пожизненному заключению за госизмену

Бывшему начальнику колонии в Херсоне объявлено пожизненное заключение за государственную измену. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Бывшему начальнику "Северной исправительной колонии №90" в Херсоне объявлено пожизненное заключение по обвинению в государственной измене.

По материалам ГБР установлено, что после захвата Херсона российскими оккупантами, он активно сотрудничал с захватчиками.

Он обеспечивал беспрепятственный доступ на территорию колонии грузовиков россиян с продуктами и сигаретами их производства для сортировки осужденными для дальнейшей продажи на оккупированных территориях.

Также экс-начальник "Северной исправительной колонии №90" отдавал приказ заключенным ремонтировать военную технику рф и оказывал медицинскую помощь вражеской армии.

Кроме этого, предатель агитировал других должностных лиц на сотрудничество с оккупантами. После освобождения Херсона он сбежал на территорию, находящуюся вне контроля Украины.

Добавим

Суд признал его виновным в государственной измене и вынес приговор в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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