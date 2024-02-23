Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Служба безопасности задержала информаторку рф, которую завербовал ее собственный сын-боевик "днр", которая разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что прежде всего фигурантка пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Бахмутском направлении.

В зоне особого внимания пособницы врага были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня. Также она собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки.

Полученные сведения информаторка мессенджером передавала своему сыну - боевику оккупационных группировок рф, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов. При обысках в квартире задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее преступных действий, - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница региона, которую к разведывательно-подрывной деятельности против Украины привлек собственный сын. Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность, где скрыто фиксировала украинские объекты, а также выспрашивала "нужную" информацию во время общения с соседями.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним

СБУ задержала агента фсб, который во время вторжения собирал разведданные для российских войск, чтобы помочь им прорвать оборону Киева в феврале-марте 2022 года.