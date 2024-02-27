Задерживал и допрашивал украинцев, несогласных с политикой кремля: подозревается коллаборационист из "днр"

Экс-следователь райотдела Донецкого городского управления ГУ МВД Украины принял к производству дело бойца бригады "Азов": из-за действий "следователя", украинский оборонец оказался в следственном изоляторе, пленному военному грозит заключение на 10 лет. Кроме того, следователь-предатель возбуждал "дела", составлял постановления, арестовывал несогласных с политикой кремля украинцев и проводит обыски в их домах.

Об этом передает УНН с ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

Заочно сообщено о подозрении в государственной измене экс-следователю отделения расследования преступлений линии уголовного розыска ГУ МВД Украины в Донецкой области, который решил остаться в оккупированном россиянами городе и действовать в интересах так называемой республики.

Младший советник юстиции" возбуждал уголовные дела, осуществлял так называемое предварительное расследование, задерживал и допрашивал граждан, а также составлял постановления о применении к ним меры пресечения в виде содержания под стражей. - информирует прокуратура.

По данным следствия, коллаборационист незаконно арестовывал несогласных с политикой кремля украинцев и проводит обыски в их домах.

В мае 2022 года мужчина принял к производству дело в отношении бойца бригады "Азов" за "участие в деятельности террористической организации".

Из-за действий "следователя", украинский защитник, который защищал границы Украины, ее суверенитет и территориальную целостность оказался в следственном изоляторе. Согласно ничтожному законодательству квазиреспублики пленному военному грозит заключение на 10 лет. - говорится в заметке Донецкой областной прокуратуры.

За государственную измену, совершенную в условиях военного положения, предателю грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемый находится в розыске.

Напомним,

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