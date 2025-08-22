Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту
Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа, прибуде в Україну 23 серпня. Він візьме участь у молитовному сніданку та церемоніях до Дня Незалежності, а також обговорить дипломатичні питання.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у суботу, 23 серпня, прибуде в Україну. Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Reuters Грем Слеттері, інформує УНН.
За його даними, Келлог вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку, а також у церемоніях з нагоди Дня Незалежності України.
Він також обговорить з лідерами дипломатичний шквал цього тижня
Він вказав, що візит Келлога відбуватиметься на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки.
18 серпня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спепосланцем очільника Білого дому Дональда Трампа генералом Кітом Келлогом, під час якої вони обговорили майбутню зустріч українського та європейських лідерів із президентом Сполучених Штатів.
Раніше Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, порівняла українські соняхи з незламністю України. Вона опублікувала фото поля соняхів, зазначивши їхню стійкість як символ витривалості українського народу.
