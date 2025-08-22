$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 12270 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 12999 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 11514 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 13177 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 14866 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11417 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 18292 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19033 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13070 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13955 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа, прибуде в Україну 23 серпня. Він візьме участь у молитовному сніданку та церемоніях до Дня Незалежності, а також обговорить дипломатичні питання.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у суботу, 23 серпня, прибуде в Україну. Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Reuters Грем Слеттері, інформує УНН.

Деталі

За його даними, Келлог вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку, а також у церемоніях з нагоди Дня Незалежності України.

Він також обговорить з лідерами дипломатичний шквал цього тижня

- розповів журналіст.

Він вказав, що візит Келлога відбуватиметься на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки.

Нагадаємо

18 серпня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спепосланцем очільника Білого дому Дональда Трампа генералом Кітом Келлогом, під час якої вони обговорили майбутню зустріч українського та європейських лідерів із президентом Сполучених Штатів.

Раніше Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, порівняла українські соняхи з незламністю України. Вона опублікувала фото поля соняхів, зазначивши їхню стійкість як символ витривалості українського народу.

Фахівці ГУР показали Келлогу західні компоненти у ворожих дронах під час його візиту до України18.07.25, 15:49 • 4952 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Кіт Келлог
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ