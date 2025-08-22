$41.220.16
47.980.19
15:16 • 12304 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
14:47 • 13057 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 11544 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
22 августа, 14:30 • 13210 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
22 августа, 13:07 • 14896 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
22 августа, 12:16 • 11428 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
22 августа, 11:30 • 18308 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
22 августа, 11:01 • 19042 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
22 августа, 09:34 • 13078 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13961 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, прибудет в Украину 23 августа. Он примет участие в молитвенном завтраке и церемониях ко Дню Независимости, а также обсудит дипломатические вопросы.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в субботу, 23 августа, прибудет в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Reuters Грэм Слэттери, информирует УНН.

Детали

По его данным, Келлог отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке, а также в церемониях по случаю Дня Независимости Украины.

Он также обсудит с лидерами дипломатический шквал этой недели

- рассказал журналист.

Он указал, что визит Келлога будет проходить на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности.

Напомним

18 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа генералом Китом Келлогом, во время которой они обсудили предстоящую встречу украинского и европейских лидеров с президентом Соединенных Штатов.

Ранее Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, сравнила украинские подсолнухи с несокрушимостью Украины. Она опубликовала фото поля подсолнухов, отметив их стойкость как символ выносливости украинского народа.

Специалисты ГУР показали Келлогу западные компоненты во вражеских дронах во время его визита в Украину18.07.25, 15:49 • 4953 просмотра

