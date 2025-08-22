Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита
Киев • УНН
Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, прибудет в Украину 23 августа. Он примет участие в молитвенном завтраке и церемониях ко Дню Независимости, а также обсудит дипломатические вопросы.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в субботу, 23 августа, прибудет в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Reuters Грэм Слэттери, информирует УНН.
Детали
По его данным, Келлог отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке, а также в церемониях по случаю Дня Независимости Украины.
Он также обсудит с лидерами дипломатический шквал этой недели
Он указал, что визит Келлога будет проходить на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности.
Напомним
18 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа генералом Китом Келлогом, во время которой они обсудили предстоящую встречу украинского и европейских лидеров с президентом Соединенных Штатов.
Ранее Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, сравнила украинские подсолнухи с несокрушимостью Украины. Она опубликовала фото поля подсолнухов, отметив их стойкость как символ выносливости украинского народа.
Специалисты ГУР показали Келлогу западные компоненты во вражеских дронах во время его визита в Украину18.07.25, 15:49 • 4953 просмотра