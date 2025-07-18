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Financial Times
Вашингтон Пост

Специалисты ГУР показали Келлогу западные компоненты во вражеских дронах во время его визита в Украину

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Спецпредставителю США Киту Келлогу продемонстрировали западные компоненты, изъятые из иранских "шахедов" и российских дронов "гербера". Это произошло во время его визита в Украину, организованного порталом War&Sanctions ГУР МО Украины.

Специалисты ГУР показали Келлогу западные компоненты во вражеских дронах во время его визита в Украину

Специалисты Главного управления разведки ознакомили спецпредставителя Соединенных Штатов Кита Келлога с компонентами российского оружия западного производства. Американскому чиновнику показали обломки сбитых Украиной иранских "шахедов" и российских дронов "гербера", пишет УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Спецпредставитель США в Украине Кит Келлог ознакомился с электронными компонентами западного производства, которые украинские военные разведчики изъяли из уничтоженного или захваченного российского вооружения

- говорится в сообщении ГУР.

Сообщается, что специальную выставку для Келлога организовал портал War&Sanctions ГУР МО Украины совместно с побратимами из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Киту Келлогу, в частности, продемонстрировали западные элементы иранских дронов-камикадзе Shahed ("герань") и российских "гербера", которыми государство-агрессор терроризирует мирное население Украины.

Сообщается, что также среди идентифицированных компонентов — критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника. Ею российский оборонно-промышленный комплекс завладел с помощью "серых схем" в обход международных санкций.

Необходимо, чтобы международное сообщество усиливало контроль за соблюдением наложенных на москву санкций. Это также касается производителей, которые должны ответственнее относиться к контролю своей продукции на международных рынках

- отметил военнослужащий ГУР МО Украины с позывным Шифр.

Дополнение

Кит Келлог назвал украинские дроны "невероятными инновациями" после посещения оборонных баз. Он подчеркнул, что скорость инноваций и способность к переработке украинских дронов впечатляют.

Келлог посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии Украины, ознакомившись с оснащением и боевой подготовкой. Он отметил мужество украинских бойцов и высокое качество подготовки, подчеркнув ценность опыта Украины для армий других стран.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаТехнологии
Кит Келлог
Национальная гвардия Украины
Главное управление разведки Украины
Шахед-136
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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