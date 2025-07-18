Фахівці ГУР показали Келлогу західні компоненти у ворожих дронах під час його візиту до України
Київ • УНН
Спецпредставнику США Кіту Келлогу продемонстрували західні компоненти, вилучені з іранських "шахедів" та російських дронів "гербера". Це відбулося під час його візиту до України, організованого порталом War&Sanctions ГУР МО України.
Спеціалісти Головно управління розвідки ознайомили спецпредставника Сполучених Штатів Кіта Келлога з компонентами російської зброї західного виробництва. Американському посадовцю показали уламки збитих Україною іранських "шахедів" та російських дронів "гербера", пише УНН з посиланням на ГУР.
Деталі
Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог ознайомився з електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння
Повідомляється, що спеціальну виставку для Келлога організував портал War&Sanctions ГУР МО України спільно з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Кіту Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи іранських дронів-камікадзе Shahed ("герань") та російських "гербера", якими держава-агресор тероризує мирне населення України.
Повідомляється, що також серед ідентифікованих компонентів — критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка. Нею російський оборонно-промисловий комплекс заволодів за допомогою "сірих схем" в обхід міжнародних санкцій.
Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на москву санкцій. Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках
Доповнення
Кіт Келлог назвав українські дрони "неймовірними інноваціями" після відвідування оборонних баз. Він підкреслив, що швидкість інновацій та здатність до переробки українських дронів вражають.
Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України, ознайомившись з оснащенням та бойовою підготовкою. Він відзначив мужність українських бійців та високу якість підготовки, підкресливши цінність досвіду України для армій інших країн.