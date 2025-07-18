Фахівці ГУР показали Келлогу західні компоненти у ворожих дронах під час його візиту до України

Спеціалісти Головно управління розвідки ознайомили спецпредставника Сполучених Штатів Кіта Келлога з компонентами російської зброї західного виробництва. Американському посадовцю показали уламки збитих Україною іранських "шахедів" та російських дронів "гербера", пише УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог ознайомився з електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння - говориться в повідомленні ГУР.

Повідомляється, що спеціальну виставку для Келлога організував портал War&Sanctions ГУР МО України спільно з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Кіту Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи іранських дронів-камікадзе Shahed ("герань") та російських "гербера", якими держава-агресор тероризує мирне населення України.

Повідомляється, що також серед ідентифікованих компонентів — критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка. Нею російський оборонно-промисловий комплекс заволодів за допомогою "сірих схем" в обхід міжнародних санкцій.

Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на москву санкцій. Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках - наголосив військовослужбовець ГУР МО України з позивним Шифр.

Доповнення

Кіт Келлог назвав українські дрони "неймовірними інноваціями" після відвідування оборонних баз. Він підкреслив, що швидкість інновацій та здатність до переробки українських дронів вражають.

Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України, ознайомившись з оснащенням та бойовою підготовкою. Він відзначив мужність українських бійців та високу якість підготовки, підкресливши цінність досвіду України для армій інших країн.