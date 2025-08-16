Донька Келлога вкотре підтримала Україну і порівняла її стійкість із соняшниками

Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога та керівниця гуманітарного фонду R.T. Weatherman Foundation, опублікувала зворушливе фото українського поля соняхів, порівнявши їхню стійкість із незламністю України перед обличчям російської агресії. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Меган Моббс, відома американська активістка, психологиня та донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, поділилася у соцмережі Х (Twitter) світлиною з українського поля соняхів. У своєму дописі вона провела яскраву паралель між рослинами та українським народом:

Ззовні дехто може сплутати втому зі слабкістю. Вони бачать схилені голови і думають про поразку. Але ця тягар - це не капітуляція, а тягар витривалості. Це доказ багатьох пережитих сезонів перед обличчям невпинного нападу - зазначила Моббс.

Вона розповіла, що зробила фото під час свого перебування в Україні, коли соняшники вже почали в’янути, але все ще зберігали свою красу та силу. Для неї це стало символом витривалості та незламного духу українців, які продовжують боротися попри всі випробування війни.

Раніше Моббс також торкнулася політичної теми, заявивши, що нинішня позиція Дональда Трампа щодо війни в Україні нагадує їй історичний вибір між прем’єр-міністром Великої Британії часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем і його попередником Невіллом Чемберленом, відомим політикою умиротворення агресора.

Доповнення

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг відсутній у делегації на зустрічі з путіним на Алясці. Його присутність могла б бути "контрпродуктивною" через сприйняття його як симпатика України.

