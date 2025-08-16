$41.450.06
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 8030 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 9366 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 14360 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 88388 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 138878 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80407 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133888 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55341 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80905 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Донька Келлога вкотре підтримала Україну і порівняла її стійкість із соняшниками

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, порівняла українські соняхи з незламністю України. Вона опублікувала фото поля соняхів, зазначивши їхню стійкість як символ витривалості українського народу.

Донька Келлога вкотре підтримала Україну і порівняла її стійкість із соняшниками

Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога та керівниця гуманітарного фонду R.T. Weatherman Foundation, опублікувала зворушливе фото українського поля соняхів, порівнявши їхню стійкість із незламністю України перед обличчям російської агресії. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Меган Моббс, відома американська активістка, психологиня та донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, поділилася у соцмережі Х (Twitter) світлиною з українського поля соняхів. У своєму дописі вона провела яскраву паралель між рослинами та українським народом:

Ззовні дехто може сплутати втому зі слабкістю. Вони бачать схилені голови і думають про поразку. Але ця тягар - це не капітуляція, а тягар витривалості. Це доказ багатьох пережитих сезонів перед обличчям невпинного нападу

- зазначила Моббс.

Вона розповіла, що зробила фото під час свого перебування в Україні, коли соняшники вже почали в’янути, але все ще зберігали свою красу та силу. Для неї це стало символом витривалості та незламного духу українців, які продовжують боротися попри всі випробування війни.

Раніше Моббс також торкнулася політичної теми, заявивши, що нинішня позиція Дональда Трампа щодо війни в Україні нагадує їй історичний вибір між прем’єр-міністром Великої Британії часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем і його попередником Невіллом Чемберленом, відомим політикою умиротворення агресора.

Доповнення

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг відсутній у делегації на зустрічі з путіним на Алясці. Його присутність могла б бути "контрпродуктивною" через сприйняття його як симпатика України.

Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна