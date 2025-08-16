Дочь Келлога в очередной раз поддержала Украину и сравнила ее стойкость с подсолнухами

Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога и руководительница гуманитарного фонда R.T. Weatherman Foundation, опубликовала трогательное фото украинского поля подсолнухов, сравнив их стойкость с несокрушимостью Украины перед лицом российской агрессии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Меган Моббс, известная американская активистка, психолог и дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, поделилась в соцсети Х (Twitter) фотографией с украинского поля подсолнухов. В своем сообщении она провела яркую параллель между растениями и украинским народом:

Со стороны кто-то может спутать усталость со слабостью. Они видят склоненные головы и думают о поражении. Но эта тяжесть — это не капитуляция, а тяжесть выносливости. Это доказательство многих пережитых сезонов перед лицом неустанного нападения - отметила Моббс.

Она рассказала, что сделала фото во время своего пребывания в Украине, когда подсолнухи уже начали увядать, но все еще сохраняли свою красоту и силу. Для нее это стало символом выносливости и несокрушимого духа украинцев, которые продолжают бороться несмотря на все испытания войны.

Ранее Моббс также затронула политическую тему, заявив, что нынешняя позиция Дональда Трампа относительно войны в Украине напоминает ей исторический выбор между премьер-министром Великобритании времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем и его предшественником Невиллом Чемберленом, известным политикой умиротворения агрессора.

Дополнение

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отсутствует в делегации на встрече с путиным на Аляске. Его присутствие могло бы быть "контрпродуктивным" из-за восприятия его как симпатика Украины.

