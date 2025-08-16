$41.450.06
20:15 • 4824 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 7412 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 8988 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 14196 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 88245 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 138695 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80369 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133773 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55331 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80894 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Дочь Келлога в очередной раз поддержала Украину и сравнила ее стойкость с подсолнухами

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, сравнила украинские подсолнухи с несокрушимостью Украины. Она опубликовала фото поля подсолнухов, отметив их стойкость как символ выносливости украинского народа.

Дочь Келлога в очередной раз поддержала Украину и сравнила ее стойкость с подсолнухами

Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога и руководительница гуманитарного фонда R.T. Weatherman Foundation, опубликовала трогательное фото украинского поля подсолнухов, сравнив их стойкость с несокрушимостью Украины перед лицом российской агрессии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Меган Моббс, известная американская активистка, психолог и дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, поделилась в соцсети Х (Twitter) фотографией с украинского поля подсолнухов. В своем сообщении она провела яркую параллель между растениями и украинским народом:

Со стороны кто-то может спутать усталость со слабостью. Они видят склоненные головы и думают о поражении. Но эта тяжесть — это не капитуляция, а тяжесть выносливости. Это доказательство многих пережитых сезонов перед лицом неустанного нападения

- отметила Моббс.

Она рассказала, что сделала фото во время своего пребывания в Украине, когда подсолнухи уже начали увядать, но все еще сохраняли свою красоту и силу. Для нее это стало символом выносливости и несокрушимого духа украинцев, которые продолжают бороться несмотря на все испытания войны.

Ранее Моббс также затронула политическую тему, заявив, что нынешняя позиция Дональда Трампа относительно войны в Украине напоминает ей исторический выбор между премьер-министром Великобритании времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем и его предшественником Невиллом Чемберленом, известным политикой умиротворения агрессора.

Дополнение

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отсутствует в делегации на встрече с путиным на Аляске. Его присутствие могло бы быть "контрпродуктивным" из-за восприятия его как симпатика Украины.

Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву31.07.25, 01:54 • 77368 просмотров

Степан Гафтко

ОбществополитикаНовости Мира
Владимир Путин
Кит Келлог
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина