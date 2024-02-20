Сьогодні десята річниця початку окупації росією Криму: з чого починалася російська агресія проти України
Київ • УНН
Рівно десять років, 20 лютого 2014 року, росія розпочала неоголошену війну проти України, і своєю першою мішенню обрала Крим. Саме цього дня підрозділи чорноморського флоту рф, які перебували у в Автономній республіці Крим були переведені у посилений режим несення служби.
Рівно десять років, 20 лютого 2014 року, росія розпочала неоголошену війну проти України, і своєю першою мішенню обрала Крим, пише УНН.
Саме цього дня підрозділи чорноморського флоту рф, які перебували у в Автономній республіці Крим були переведені у посилений режим несення служби. Фактично, це стало початком дій з окупації Криму, що зафіксовано рішенням Верховної Ради України.
З 24 лютого починається перекидання до Криму російських спецпризначенців без розпізнавальних знаків. За три дні вони блокують будівлі Верховної Ради та уряду АР Крим. Наступного дня, Верховна Рада АР Крим частково під дулами автоматів російських військових, а частково і з власної ініціативи приймає рішення щодо статусу півострову.
Головою уряду Криму обирають проросійського політика сергія аксьонова.
Того ж дня розпочинається поступове блокування та роззброєння українських військових частин у Криму, які так і не отримали з Києва наказ чинити опір російським окупантам.
27 лютого в.о. міністра оборони України стає Ігор Тенюх. 1 березня Тенюх призначає командувачем ВМС України контр-адмірала дениса березовського, який вже наступного дня відкрито переходить на сторону ворога: віддає наказ не чинити опору російським окупантам та "присягає народу Криму".
Практично всі кораблі ВМС України були захоплені росіянами.
Захід засудив дії росії, але не змусив путіна зупинити агресію.
16 березня відбувся псевдореферендум щодо статусу Криму, який не визнав весь цивілізований світ. Наступного дня вже не легітимний "парламент" Криму проголосив "незалежність" півострова, а вже наступного дня Крим "увійшов" до складу рф.
Незважаючи на десять років тимчасової окупації путін чудово розуміє, що Крим – це Україна, а тому на півострові продовжуються репресії проти громадян нашої держави.
За інформацією представництва президента України в Автономній Республіці Крим, на даний момент на півострові затримані 180 громадян України. Із загальної кількості політв’язнів 24 – заарештовані, 138 – ув’язнені, 18 – без статусу. 117 із них – кримські татари.
Крим – це Україна: партизани "забомбили" вулиці кримських міст українською символікою12.02.24, 15:05 • 21743 перегляди