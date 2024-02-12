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Крим – це Україна: партизани "забомбили" вулиці кримських міст українською символікою

Крим – це Україна: партизани "забомбили" вулиці кримських міст українською символікою

Київ • УНН

 • 21743 перегляди

Українські партизани поширюють символіку в окупованих кримських містах, щоб протистояти російському контролю і показати приналежність Криму до України.

Кримське підпілля поширило українську символіку на вулицях тимчасово окупованих міст. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Активісти громадського руху спротиву "Жовта стрічка" провели рейд вулицями кримських міст, поширюючи українську символіку.

Сімферополь, Севастополь, Ялта, Євпаторія — це Україна! Жителі Криму не підкорились окупантам. Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив ворогу та виборювати своє право на життя без окупації,

- заявляють активісти громадського руху.

Нагадаємо

Українські партизани провели розвідку на російському аеродромі в єйську, який використовується для нанесення ударів по Україні, встановивши номери літаків і місця розташування складів ракетної зброї. Також члени руху поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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