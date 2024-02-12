Крим – це Україна: партизани "забомбили" вулиці кримських міст українською символікою
Київ • УНН
Українські партизани поширюють символіку в окупованих кримських містах, щоб протистояти російському контролю і показати приналежність Криму до України.
Кримське підпілля поширило українську символіку на вулицях тимчасово окупованих міст. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Активісти громадського руху спротиву "Жовта стрічка" провели рейд вулицями кримських міст, поширюючи українську символіку.
Сімферополь, Севастополь, Ялта, Євпаторія — це Україна! Жителі Криму не підкорились окупантам. Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив ворогу та виборювати своє право на життя без окупації,
Нагадаємо
Українські партизани провели розвідку на російському аеродромі в єйську, який використовується для нанесення ударів по Україні, встановивши номери літаків і місця розташування складів ракетної зброї. Також члени руху поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.