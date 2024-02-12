Крым - это Украина: партизаны "забомбили" улицы крымских городов украинской символикой

Крымское подполье распространило украинскую символику на улицах временно оккупированных городов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Активисты общественного движения сопротивления "Желтая лента" провели рейд по улицам крымских городов, распространяя украинскую символику.

Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория - это Украина! Жители Крыма не подчинились оккупантам. Активисты движения "Желтая Лента" продолжают оказывать сопротивление врагу и бороться за свое право на жизнь без оккупации, - заявляют активисты общественного движения.

Напомним

Украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в Ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия. Также члены движения распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, совершающих полеты на этих судах.