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Крым - это Украина: партизаны "забомбили" улицы крымских городов украинской символикой

Крым - это Украина: партизаны "забомбили" улицы крымских городов украинской символикой

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 13:05  •  6252 просмотра

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Украинские партизаны распространяют символику в оккупированных крымских городах, чтобы противостоять российскому контролю и показать принадлежность Крыма к Украине.

Крымское подполье распространило украинскую символику на улицах временно оккупированных городов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Активисты общественного движения сопротивления "Желтая лента" провели рейд по улицам крымских городов, распространяя украинскую символику.

Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория - это Украина! Жители Крыма не подчинились оккупантам. Активисты движения "Желтая Лента" продолжают оказывать сопротивление врагу и бороться за свое право на жизнь без оккупации,

- заявляют активисты общественного движения.

Напомним

Украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в Ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия. Также члены движения распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, совершающих полеты на этих судах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
yevpatoriyaЕвпатория
yaltaЯлта
simferopolСимферополь
krymКрым
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь
Крим – це Україна: партизани "забомбили" вулиці кримських міст українською символікою
Crimea is Ukraine: guerrillas "blockade" streets of Crimean cities with Ukrainian symbols
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