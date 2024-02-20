Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины

Ровно десять лет, 20 февраля 2014 года, россия начала необъявленную войну против Украины, и своей первой мишенью выбрала Крым, пишет УНН.

Именно в этот день подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы. Фактически, это стало началом действий по оккупации Крыма, что зафиксировано решением Верховной Рады Украины.

С 24 февраля начинается переброска в Крым российских спецназовцев без опознавательных знаков. За три дня они блокируют здания Верховной Рады и правительства АР Крым. На следующий день, Верховная Рада АР Крым частично под дулами автоматов российских военных, а частично и по собственной инициативе принимает решение о статусе полуострова.

Главой правительства Крыма избирают пророссийского политика сергея аксенова.

В тот же день начинается постепенное блокирование и разоружение украинских воинских частей в Крыму, которые так и не получили из Киева приказ сопротивляться российским оккупантам.

27 февраля и.о. министра обороны Украины становится Игорь Тенюх. 1 марта Тенюх назначает командующим ВМС Украины контр-адмирала дениса березовского, который уже на следующий день открыто переходит на сторону врага: отдает приказ не оказывать сопротивления российским оккупантам и "присягает народу Крыма".

Практически все корабли ВМС Украины были захвачены россиянами.

Запад осудил действия россии, но не заставил путина остановить агрессию.

16 марта состоялся псевдореферендум о статусе Крыма, который не признал весь цивилизованный мир. На следующий день уже не легитимный "парламент" Крыма провозгласил "независимость" полуострова, а уже на следующий день Крым "вошел" в состав РФ.

Несмотря на десять лет временной оккупации путин прекрасно понимает, что Крым - это Украина, а потому на полуострове продолжаются репрессии против граждан нашего государства.

По информации представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, на данный момент на полуострове задержаны 180 граждан Украины. Из общего количества политзаключенных 24 - арестованы, 138 - заключены, 18 - без статуса. 117 из них - крымские татары.

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