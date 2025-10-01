Смертоносна негода в Одесі: віце-прем’єр готує доповідь про допомогу постраждалим та кадрові рішення

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба підготує доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі щодо допомоги постраждалим та кадрових рішень, передає УНН.

Одеса. Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей. Серед них дитина. Завтра в місті оголошено день жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих. На пʼятницю готую доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі, із пропозиціями для реагування на рівні держави: додаткова допомога постраждалим та ухвалення відповідних кадрових рішень - повідомив Кулеба.

Додамо

Віце-прем’єр побував на локаціях, які найбільше постраждали, поспілкувався з мешканцями. Люди залишилися без майна. Також сильно пошкоджене обладнання, яке необхідне, щоб пройти опалювальний сезон.

Більше 1000 людей звернулися по допомогу – через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. На цей час через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків. Наше першочергове завдання – допомогти кожній родині, забезпечити компенсації, підтримати тих, хто найбільше постраждав - повідомив Кулеба.

Крім того, він провів засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Ситуацію визнано надзвичайною, створено єдиний штаб ліквідації наслідків.

Серед рішень:

▪️ при Одеській ОВА створено тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії. Потрібно з’ясувати, чому у місті система попередження не спрацювала належним чином. Люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це – питання безпеки і життя людей;

▪️ родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей;

▪️ важливо, щоб містяни мали зрозумілий і швидкий доступ до допомоги. Для цього в Одесі буде створено гарячу лінію для постраждалих. Кожен, хто зіткнувся з підтопленнями чи втратив майно, зможе звернутися і отримати підтримку;

▪️ негайно складається перелік пошкоджених будинків та інфраструктури. Кожна родина, чиє житло зруйноване або пошкоджене, має отримати виплати та допомогу;

▪️ гостро стоїть питання затоплених укриттів – у воєнних умовах їхня придатність критично важлива. Це питання також має вирішитися якнайшвидше.

Понад 600 будинків підтоплено в Одесі через негоду: який район постраждав найбільше

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин.

В Одеській області завтра оголошено День жалоби через загибель дев'яти людей в Одесі у зв'язку із негодою.