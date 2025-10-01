Смертоносна негода в Одесі: віце-прем’єр готує доповідь про допомогу постраждалим та кадрові рішення

$41.140.18
17:49
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 1 жовтня, 09:58
Комітет ВР пропонує збільшити прожитковий мінімум до 8196 грн у 2026 році 1 жовтня, 10:32
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні 1 жовтня, 10:37
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача 1 жовтня, 11:02
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями 1 жовтня, 13:07
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями 1 жовтня, 13:07
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача 1 жовтня, 11:02
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні 1 жовтня, 10:37
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку 1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди 30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані 30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів 30 вересня, 09:59
Смертоносна негода в Одесі: віце-прем’єр готує доповідь про допомогу постраждалим та кадрові рішення

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба готує доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі, яка забрала життя 10 людей, включаючи дитину. Ситуацію визнано надзвичайною, створено єдиний штаб ліквідації наслідків, а сім'ї загиблих та постраждалі отримають фінансову допомогу.

Смертоносна негода в Одесі: віце-прем’єр готує доповідь про допомогу постраждалим та кадрові рішення

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба підготує доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі щодо допомоги постраждалим та кадрових рішень, передає УНН.

Одеса. Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей. Серед них дитина. Завтра в місті оголошено день жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих. На пʼятницю готую доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі, із пропозиціями для реагування на рівні держави: додаткова допомога постраждалим та ухвалення відповідних кадрових рішень 

- повідомив Кулеба.

Додамо

Віце-прем’єр побував на локаціях, які найбільше постраждали, поспілкувався з мешканцями. Люди залишилися без майна. Також сильно пошкоджене обладнання, яке необхідне, щоб пройти опалювальний сезон.

Більше 1000 людей звернулися по допомогу – через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. На цей час через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків. Наше першочергове завдання – допомогти кожній родині, забезпечити компенсації, підтримати тих, хто найбільше постраждав - повідомив Кулеба.

Крім того, він провів засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Ситуацію визнано надзвичайною, створено єдиний штаб ліквідації наслідків.

Серед рішень:

▪️ при Одеській ОВА створено тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії. Потрібно з’ясувати, чому у місті система попередження не спрацювала належним чином. Люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це – питання безпеки і життя людей;

▪️ родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей;

▪️ важливо, щоб містяни мали зрозумілий і швидкий доступ до допомоги. Для цього в Одесі буде створено гарячу лінію для постраждалих. Кожен, хто зіткнувся з підтопленнями чи втратив майно, зможе звернутися і отримати підтримку;

▪️ негайно складається перелік пошкоджених будинків та інфраструктури. Кожна родина, чиє житло зруйноване або пошкоджене, має отримати виплати та допомогу;

▪️ гостро стоїть питання затоплених укриттів – у воєнних умовах їхня придатність критично важлива. Це питання також має вирішитися якнайшвидше.

01.10.25, 19:21

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин.

В Одеській області завтра оголошено День жалоби через загибель дев'яти людей в Одесі у зв'язку із негодою.

Антоніна Туманова

Дощі в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Одеса