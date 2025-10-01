Смертоносная непогода в Одессе: вице-премьер готовит доклад о помощи пострадавшим и кадровых решениях

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подготовит доклад руководству страны о причинах и последствиях трагедии в Одессе, о помощи пострадавшим и кадровых решениях, передает УНН.

Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура. Искренние соболезнования семьям погибших. На пятницу готовлю доклад руководству страны о причинах и последствиях трагедии в Одессе, с предложениями для реагирования на уровне государства: дополнительная помощь пострадавшим и принятие соответствующих кадровых решений - сообщил Кулеба.

Добавим

Вице-премьер побывал на локациях, которые больше всего пострадали, пообщался с жителями. Люди остались без имущества. Также сильно повреждено оборудование, необходимое, чтобы пройти отопительный сезон.

Более 1000 человек обратились за помощью – из-за подтоплений, падения деревьев, отключения электроэнергии и ущерба имуществу. В настоящее время из-за непогоды в городе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Наша первоочередная задача – помочь каждой семье, обеспечить компенсации, поддержать тех, кто больше всего пострадал, - сообщил Кулеба.

Кроме того, он провел заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Ситуация признана чрезвычайной, создан единый штаб ликвидации последствий.

Среди решений:

▪️ при Одесской ОВА создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств трагедии. Нужно выяснить, почему в городе система предупреждения не сработала должным образом. Люди не получили четкой информации о рисках, школы не перешли на дистанционный режим, не было достаточных ограничений для передвижения по городу. Все это – вопросы безопасности и жизни людей;

▪️ семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь. Компенсации обеспечат город и область. Будет работать отдельная программа поддержки людей;

▪️ важно, чтобы горожане имели понятный и быстрый доступ к помощи. Для этого в Одессе будет создана горячая линия для пострадавших. Каждый, кто столкнулся с подтоплениями или потерял имущество, сможет обратиться и получить поддержку;

▪️ немедленно составляется перечень поврежденных домов и инфраструктуры. Каждая семья, чье жилье разрушено или повреждено, должна получить выплаты и помощь;

▪️ остро стоит вопрос затопленных укрытий – в военных условиях их пригодность критически важна. Этот вопрос также должен решиться как можно быстрее.

Более 600 домов подтоплено в Одессе из-за непогоды: какой район пострадал больше всего

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.

В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, без электроснабжения остаются ориентировочно 28 тыс. семей.

В Одесской области завтра объявлен День траура из-за гибели девяти человек в Одессе в связи с непогодой.